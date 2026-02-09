Adame llama “dictador” a Trump

Alfredo Adame volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de emitir declaraciones sobre la política migratoria en Estados Unidos.

Sus comentarios surgieron durante una entrevista en el programa de Youtube Un porro con…, conducido por Adrián Marcelo, donde el actor abordó temas relacionados con las detenciones de migrantes, el papel del gobierno de Estados Unidos y la presencia de la comunidad mexicana en ese país.

Durante la conversación, el famoso se refirió de manera directa a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde su perspectiva, criticó que las detenciones se realicen sin criterios claros ni definidos. “Yo creo que todos los seres humanos tienen derecho a transitar libremente por cualquier parte del mundo”, expresó.

Además, sostuvo que las acciones migratorias no deberían enfocarse en personas que ya viven y trabajan dentro de Estados Unidos. En ese sentido, planteó que, si el objetivo del gobierno es frenar el ingreso irregular, las medidas deberían concentrarse en el control de las fronteras y no en operativos al interior del país.

Arremete contra el presidente de EU

En otro momento de la entrevista, el actor lanzó críticas directas contra Donald Trump, a quien calificó como dictador. Argumentó que las políticas migratorias impulsadas durante su administración rebasan los límites legales y aseguró que este tipo de acciones “pasan del simple delito a los crímenes de lesa humanidad”. Aunado a esto, destacó la relevancia de la comunidad mexicana en Estados Unidos y recordó la película Un día sin mexicanos como ejemplo del impacto que tendría la ausencia de trabajadores migrantes en la economía del país.

El actor recordó que desde su infancia ha sido testigo del crecimiento de la población mexicana en ciudades como Los Ángeles, y señaló que con el paso del tiempo ha observado su participación en diversos sectores productivos clave.

Finalmente, reiteró que los movimientos migratorios y las políticas que los regulan están estrechamente ligados a decisiones económicas y políticas. Concluyó que se trata de un fenómeno complejo, influido por intereses que terminan marcando el rumbo de distintos países.