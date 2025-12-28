Adame no quiso ir a Ventaneando

Alfredo Adame confirma que no fue invitado a presentarse a Ventaneando, luego de resultar ganador de La Granja VIP, debido a la mala relación que ha sostenido, a lo largo de los años, con Pati Chapoy. El actor señala que, de parte de la titular del vespertino, siempre ha recibido un trato descortés y hostil.

La ausencia de Adame y de Eleazar Gómez en la emisión del programa de espectáculos del pasado lunes llamó la atención, ya que se trataban de los participantes del reality que obtuvieron el primero y el segundo lugar, respectivamente. En cambio, sí estuvieron presentes César Doroteo, Kim Shantal, La Bea y El Patrón, quienes fueron solo finalistas.

Adame fue entrevistado por Alex Kaffie, para su canal de Youtube, el también DJ confirmó que, en efecto, no había sido invitado a Ventaneando, noticia que, cuando recibió, le habría causado un gran alivio, pues él tampoco quería enfrentarse a un encuentro con la periodista mexicana, con la que, como reconoció, no tiene una buena relación. “Estuve a punto de decirles ‘al único programa que no voy es a ese programa’. Yo a esa señora no la quiero cerca ni de broma, y que me dijeron ‘vas a ir a todos menos a Ventaneando’. Dije ‘bendito sea el Señor, me chispé’, yo soy de programas de ‘raiting’”, señaló.

El actor también expresó que le hicieron saber que los productores de Masterchef Celebrity lo habían contemplado como un posible participante, pero, finalmente no lo buscaron, debido a que, presuntamente, Chapoy habría intervenido para que no formara parte del proyecto.