Adame revive polémica con Bozzo

La vieja rivalidad entre Alfredo Adame y la conductora Laura Bozzo volvió a encenderse, esta vez con declaraciones que han causado revuelo tras su paso por el programa La casa de los famosos: All Stars.

El conflicto entre ambos se remonta a 2018, cuando Bozzo cuestionó las aspiraciones políticas del actor. Desde entonces, los desencuentros escalaron en distintos espacios mediáticos. Incluso en 2020, durante el programa Laura sin censura, intentaron reconciliarse frente a cámaras, sin lograrlo.

Sin embargo, la polémica tomó otro rumbo tras una reciente entrevista en La mesa caliente donde el actor aseguró que hubo intimidad entre ambos. “Un día me dijo ‘Adame, hazme el amor’. Le dije ‘Laura, te va a gustar y te vas a picar’. Le hice el amor y ahora ya me anda correteando, lo peor es que no fue una, fueron cuatro veces”.

Las declaraciones se viralizaron de inmediato. Más tarde, el propio Adame insistió en su versión: “Le gustó y ahora es una golosa que quiere”. El “Golden Boy” afirmó que no guarda rencor hacia Bozzo e incluso halagó su persona, sugiriendo que la animosidad que mostraron en programas como Laura sin censura o dentro del reality de Telemundo podría haber alimentado su atracción.