Alfredo Adame y Lupillo Rivera protagonizaron un encontronazo dentro de La casa de los famosos en donde hubo mucha discusión, molestia entre ambos artistas durante la gala de eliminación.

Todo ocurrió esta semana mientras que los habitantes esperaban el resultado final para conocer al nuevo expulsado de la cuarta temporada de este reality show de Telemundo. Mientras que los nominados se encontraban aislados en la habitación correspondiente para conocer la decisión del público, el resto de los participantes se encontraban en el patio esperando quién regresaba a la competencia.

Entonces, la primera persona que retornó a la casa fue Alfredo Adame por lo que algunos lo recibieron con gusto, excepto por Lupillo Rivera quien no pudo ocultar su molestia de que estuviera de nuevo el actor en el programa. “¡No sabes perder, no sabes perder!”, le gritó Rivera a su contrincante con quien por poco estaban a punto de irse a los golpes, pero sus compañeros los separaron para que no pasara a mayores.

Adame a su vez le respondió con groserías: “Eres una mierda”. Y al poco rato se desahogó con sus compañeros de la habitación: “Ese cabrón no da contenido, no hace nada, se la pasa durmiendo todo el pinche día, no dice nada, no aporta nada, nada más anda moviendo los hilos y haciendo pendejo a todo el mundo… Es un pendejo este ‘güey’, le pongo en la madre al cabrón, le pongo una putiza a él y a los que quieras. Si de poder a poder se trata y allá afuera, pues vamos a ver quién tiene más huevos. Es un pinche naco, eso es lo que es”.

También criticó que estuviera fingiendo llorar y añadió que “un cabrón que jura en vano por sus hijos y su familia no merece nada, ni que lo voltees a ver”. Y cuando las aguas estuvieron más calmadas, todos se reunieron en el comedor, más calmados, pero aún con el enojo. El hermano de Jenni Rivera dijo: “Nos vamos a dar en la madre tú y yo al final, tú y yo nos vamos a dar unos putazos afuera, hay que juntar calcetines y hacer un ring”. Mientras que Alfredo respondió “para que haya sangre”.

Ante esto, usuarios de redes sociales comentaron que supuestamente habían llegado ambulancias a la casa y que según Adame había sido expulsado, aunque nada de esto ha sido confirmado oficialmente.

¿A quién eliminaron de La casa de los famosos?

La cuarta eliminada de la noche fue Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr., mientras que Adame, Gregorio Pernía, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow se salvaron de irse a su casa.