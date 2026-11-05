Adaptan leyendas de terror

Con dos funciones, a las 18:00 y 20:00 horas, los días 7 y 8 de noviembre se estrenará la quinta edición del espectáculo ¡Espántame, Conejo!, en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez.

En esta ocasión se escenificarán tres leyendas mexicanas: “La cocha enfrenada”, “La misa de los muertos” y una leyenda del estado de Puebla, precisó Daniel Pineda, director general del proyecto.

Talento local

Los organizadores destacaron que este es un montaje cien por ciento chiapaneco y ciudadano, que cumple su quinto aniversario este año. “Es un proyecto que nació de la inquietud de poder y querer conservar las leyendas de terror del estado de Chiapas, mismas que por generaciones han cautivado y aterrorizado a las familias chiapanecas”, expresó Daniel.

“Queremos escenificar esas historias que se han compartido de generación en generación, resaltando la aportación de muchos cronistas que han documentado esos relatos y que nos han servido de base o inspiración para traerlas al teatro”, comentó.

En tanto, el maestro David Serrano, quien es el director del montaje, expresó que esta propuesta nos permite jugar con el movimiento y hacer una puesta en escena desde la danza y desde el arte dramático, incluyendo algunos diseños técnicos un poco más más elaborados que enriquecen la experiencia del espectador.

La obra se presentará en el teatro Francisco I. Madero, los días 7 y 8 de noviembre, a las 18:00 y 20:00 horas. Los boletos tendrán un costo de 240 pesos en taquilla, el día del evento, pero también se pueden adquirir en preventa, por 200 pesos, a través del sitio https://buytickets.at/milindotuxtla/2370848.