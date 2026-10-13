Adaptan Pedro Páramo al teatro

La compañía Media Luna presentará el 15 de octubre la obra Pedro Páramo, en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Bajo la dirección de Miguel Ángel Aragón Saavedra, se trata de la adaptación de una de las novelas más importantes de la literatura mexicana, escrita por Juan Rulfo.

El director de teatro y creador de Media Luna destacó que el montaje tiene más de 30 de años de haberse estrenado en diversos lugares del estado de Chiapas, entre estos la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en donde se utilizó la arquitectura del Exconvento de Santo Domingo. “Fue una obra que desde el principio tuvo un gran interés y una gran incógnita, porque pocas personas la entendían. Había que hacer una labor de análisis profunda para que pudiéramos tener mucha claridad de lo que representa esta pieza”, indicó.

La puesta en escena también ha llegado a otras partes del estado, como Comitán, Tapachula, Chiapa de Corzo. Ahora, por segunda ocasión, se presentará en Tuxtla Gutiérrez como una manera de retribuir al público el apoyo brindado durante tres décadas.

Una joya de la literatura

Miguel Ángel Aragón adelantó que los espectadores podrán disfrutar una de las obras fundamentales de la literatura del siglo pasado, la cual fue escrita por un autor considerado como el Cervantes de México porque reinventó el español. “Quiero que se hable de Juan Rulfo, que hablemos de la vida del pueblo, de la hermandad y de esta psicología de los hombres y de las mujeres de nuestro país; eso es lo que vamos a ver”, expresó.

Los integrantes de la compañía reconocieron que están muy entusiasmados de montar esta pieza escénica con la cual se presentaron en el Festival Cervantino y en el Festival Rosario Castellanos.

Finalmente, reiteraron la invitación para que los acompañen el 15 de octubre. Los boletos tiene un costo desde los 150 pesos en preventa, 150 pesos en taquilla y 120 para estudiantes.