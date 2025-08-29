Adela habla tras entrevista de Nodal

Adela Micha no cree que Christian Nodal tenga motivos para demandarla luego de la publicación de la entrevista que sostuvieron, misma que ha causado gran controversia. La periodista afirma que todo lo que el cantante dijo durante la conversación lo expresó deliberadamente y sin ningún tipo de coacción.

Después de que la entrevista fue transmitida —el pasado 13 de agosto—, Micha se tomó una semanas de esparcimiento fuera del país, y a su regreso fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México por algunos medios de comunicación, como Venga la alegría.

Ahí, la periodista negó que exista alguna demanda en su contra por haber publicado la charla que sostuvo con Christian y que ha sido tan criticada debido a las declaraciones que hace el intérprete de “No te contaron mal”. “No creo, no sé por qué, si nadie lo obligó a hablar, él me la dio, nadie lo obligó a hablar”, reiteró.

También negó que, como se ha dicho en redes, Nodal haya tratado de persuadirla con una retribución económica para no hacer pública la entrevista y, sin entrar en detalles, afirmó que sería a través de La Saga, su canal de Youtube, donde hablará más a fondo del tema. “Pero, para nada, ¿de dónde sacan eso?, voy a dar mi opinión en mi espacio en unos días, ¿va?”, indicó.

¿Cazzu dará su versión?

Con respecto a las aseveraciones que se han hecho en redes en relación con que desde el día en que publicó la entrevista Nodal dejó de seguirla en sus cuentas oficiales y, posteriormente, ella habría hecho lo propio, aseguró que la realidad es que nunca se habían seguido. “Nunca nos habíamos seguido antes”, precisó.

Expresó que, el día de la entrevista, Nodal fue muy amable y abierto a la hora de ahondar en sus experiencias y vivencias. “Se dio la ocasión, fue una conversación como muchas más que hago, muy amable, muy generoso con su tiempo y con su espacio”, expresó.

Finalmente, señaló que cuando retome sus actividades profesionales se dará a la tarea de buscar a Cazzu para extenderle la invitación de presentarse en su programa para que, de esa manera, cuenta su versión de los hechos. “Ahora que ya regresé, la buscaré, no la he buscado, vengo llegado de tres semanas de vacaciones”, explicó.