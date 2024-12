Adela Micha y Maca, encontronazo en redes

Adela Micha y Maca Carriedo construyeron durante años una relación laboral destacada en el programa de Youtube La Saga, liderado por Micha. Sin embargo, lo que parecía una alianza sólida se fracturó a inicios de noviembre, cuando Carriedo dejó abruptamente el programa Me lo dijo Adela, en medio de rumores que involucraban una investigación por abuso de confianza.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, Adela habría sido víctima de un presunto desfalco superior a tres millones de pesos y apuntó a Suzanne Faugier Dracoulis, copropietaria de La Saga, como la posible responsable. Aunque no se vinculó directamente a Carriedo en el caso, la conductora Verónica Gallardo compartió un audio en el que Micha señaló a Faugier como involucrada en el desfalco, dejando entrever que Maca podría haber estado al tanto de los hechos.

Reacciones

Ante estas acusaciones, la exconductora del programa Hoy reaccionó confrontando a Verónica Gallardo y desmarcándose de cualquier vínculo con el asunto. “Pues justo no… No fui educada así y no lo necesito. Yo todo lo que cobro está facturado y declarado. A mí ni me involucren en estas pendejadas. No veía yo absolutamente nada de temas administrativos”, declaró.

Aunque todo parecía haberse calmado, poco después, el tema volvió a encenderse cuando una agencia difundió otro supuesto audio, esta vez de la periodista dirigiéndose a Carriedo para terminar su relación laboral. En el mensaje, Micha le señaló: “¿Te parece poco que te pagan por radio? Si te parece poco, ¡llégale, hija!, adelante. Estas en todo tu deber y en todo tu derecho de buscar una mejor posición en la vida. Yo no te puedo dar más y yo creo que es momento de que terminemos nuestra relación laboral en los mejores términos porque siempre tienes inquietudes”.

Se enfrentan en redes

A pesar de todo esto y de que hasta la fecha no se sabe en realidad que fue lo que sucedió o el motivo por el que Maca se salió del programa de la comunicadora, la tensión entre ambas continúa.

El pasado 11 de octubre, Maca Carriedo anunció a través de X (antes Twitter) su nuevo programa, Maca Diario, en El Heraldo Radio. Sin embargo, la publicación desató comentarios negativos, como el de una usuaria que calificó el cambio como un “retroceso”, lo que hizo enojar a Maca quien le respondió con entusiasmo lo siguiente: “Claro que no se compara. ¡Feliz de ser parte de este gran grupo!”.

Este último mensaje llegó a ojos de la comunicadora, quien no dudo en contestarle con un mensaje sarcástico: “Eso no pensabas hasta hace muy poco. ¿Te acuerdas que eras la ratita?”. Ante esto, Maca no se quedó callada y le respondió: “¡Sí era! ¡Tiempo pasado!”, reavivando la polémica.

Este intercambio polarizó a los seguidores de ambas, generando comentarios que defendían a Micha y cuestionaban la integridad de Carriedo, pues algunos mencionaron “que siempre se supo que era un asco de persona —refiriéndose a Maca—, y que no les sorprendía nada de lo que había salido en medios, pues Adela tardó en darse cuenta de la realidad; a lo que la periodista contestó “y espérense”, haciendo alusión que todavía había cosas que sacar a la luz.

Como era de esperarse la disputa sigue dando de qué hablar en redes sociales, con usuarios calificándola como “la pelea que estábamos esperando”, y aunque ambas han seguido adelante en sus respectivos proyectos, los conflictos del pasado aún parecen lejos de resolverse, manteniendo al público atento a nuevos desarrollos.