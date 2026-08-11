Adela Noriega sigue en México

Antes de que comenzara la gala dominical de La casa de los famosos México, Ernesto Laguardia reflexionó sobre una de sus compañeras más recordadas de la televisión mexicana: Adela Noriega, actriz con quien compartió créditos y cuya vida alejada de los reflectores continúa rodeada de misterio.

Durante una conversación dentro de la casa, Laguardia recordó a la protagonista de Quinceañera y habló sobre el contacto que alguna vez mantuvo con ella. La charla volvió a poner sobre la mesa una de las preguntas que desde hace años se hacen los seguidores de la actriz: ¿dónde está actualmente Adela Noriega?

El tema surgió mientras Ernesto conversaba con Yahir, Moisés Peñaloza y Aldo Rendón.

Al preguntarle si conocía a Noriega, el actor respondió que sí y recordó que trabajó con ella. Posteriormente, Yahir quiso saber si todavía mantenía comunicación con ella, a lo que Laguardia reconoció que durante mucho tiempo sí tuvo contacto con su colega.

La conversación tomó otro rumbo cuando le preguntaron si Adela Noriega se encontraba en Estados Unidos, una de las versiones que durante años han circulado alrededor de la estrella. Ernesto negó esa posibilidad y comenzó a dar una respuesta, pero decidió no profundizar en detalles.

“Parece ser que…”, alcanzó a decir Laguardia antes de detenerse y cambiar el tono de la conversación para dedicarle unas palabras a su excompañera. “Mucho tiempo tuve contacto… (Está) aquí en México. Le mando un beso a mi Adelita adorada”.

La respuesta del actor volvió a despertar la curiosidad sobre el paradero de Noriega, aunque hasta ahora no existe una confirmación pública de dónde reside actualmente. A lo largo de los años han surgido versiones que la ubican tanto en México como en Estados Unidos.