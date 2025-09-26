Adelantan estreno de Spider Verse

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse es una de las películas animadas más esperadas por los fans de Marvel desde su anuncio hace dos años. Sony Pictures sorprendió al anunciar que la tercera entrega de la exitosa saga protagonizada por Miles Morales llegará antes de lo previsto.

La historia continuará con los eventos de Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), donde se desató un conflicto multiversal que involucrará directamente a la familia de Miles. Originalmente, la película estaba programada para estrenarse el 25 de junio de 2027, pero ahora Sony adelantó su estreno.

Nueva fecha

De acuerdo con Hollywood Reporter la nueva fecha de estreno sería el 18 de junio de 2027, coincidiendo con las celebraciones del Día del Padre en México y Estados Unidos.

El cambio en el calendario responde a una estrategia para dominar esas fechas con sus estrenos familiares, especialmente con relación a Spider-Man.

La secuela de Across the Spider-Verse fue un éxito en taquilla, recaudando más de 690 millones de dólares a nivel mundial, según datos de Box Office Mojo. Este resultado consolidó a la saga como una de las favoritas entre el público y los seguidores del superhéroe de Marvel.

El final de Across the Spider-Verse dejó a los fans con un gran suspenso: Miles Morales terminó atrapado en otra dimensión, rehén de una versión malvada de sí mismo y de su tío Aaron, mejor conocido como el Merodeador, interpretado por Jharrel Jerome. En Beyond the Spider-Verse regresarán personajes clave como Gwen Stacy, Peter B. Parker, Spider-Punk y Peni Parker, quienes unirán fuerzas para rescatar a Miles.

La cinta se perfila como uno de los estrenos más importantes de 2027, no solo por su historia, sino también por la innovación visual que promete en la animación, reafirmando al Spider-Verse como uno de los grandes aciertos de Marvel y Sony en los últimos años.