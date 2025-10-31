Adhara cumplió 3 años de edad

Una tarde mágica y llena de diversión vivió Adhara, quien celebró sus 3 añitos con una encantadora fiesta de princesas. La pequeña disfrutó al máximo los juegos, el fantástico show del mago y los deliciosos snacks preparados especialmente para ella y sus invitados. Rodeada del cariño de sus familiares y amigos, sopló sus velitas mientras todos entonaban “Las mañanitas”. Fue un día inolvidable, lleno de risas, dulces y momentos muy especiales. ¡Muchas felicidades!