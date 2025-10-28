Adiós a la actriz Alicia Bonet

La actriz mexicana Alicia Bonet falleció, tras una larga trayectoria tanto en el cine como en la televisión nacional, en la que se cuenta su participación en novelas icónicas. En la gran pantalla uno de sus papeles más recordados es el de Maribel en Hasta el viento tiene miedo, de 1968, mientras que en los melodramas dio vida a Claudia en Rubí, de 1970.

La noticia fue dada mediante redes sociales por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), mediante un comunicado y posteriormente confirmada por su hijo, Mauricio Bonet, con una sencilla imagen de un listón negro en sus cuentas personales.

Las causas del fallecimiento de Alicia no se han dado a conocer, pues la familia no ha atendido a los medios de comunicación, mientras viven el duelo por la pérdida de una de las actrices del Cine de Oro.

Famosos expresan su sentir

Entre las personalidades que han expresado su sentir respecto a la partida de Bonet se cuentan los actores Gerardo Murguía y Ana Patricia Rojo.

La actriz, de 78 años, vivió los últimos años alejada de los reflectores y las cámaras, se dice, motivado por dos grandes tragedias en su vida, la muerte del actor Claudio Brook, su segundo esposo, en 1995, por cáncer de estómago, además del suicidio de su hijo Gabriel Brook, ocurrido en el año 2004, cuando tenía 24 años, dejando una marca imborrable en una de las representantes del cine, la televisión y el teatro nacional.

Cuando los hijos se van, La cigüeña dijo sí (1961), Cazadores de espías (1969) y Los adolescentes (1968) son algunos de los proyectos en los que Bonet demostró su versatilidad frente a las cámaras. Entre los galanes que Alicia conquistó a lo largo de su vida se cuentan Enrique Guzmán y Juan Ferrara con quien tuvo dos hijos, Juan Carlos y Mauricio Bonet, que siguieron sus pasos en la actuación.

La última película en la que participó fue en 2007 y, como si de un guion de novela se tratara, fue el remake de Hasta el viento tiene miedo, solo que en esta ocasión tomó el papel de la mamá de Claudia.

En televisión tuvo una trayectoria más larga, y su aparición final fue en 2013 en Lo que callamos las mujeres y A cada quien su santo. Alicia Bonet dejó un espacio enorme en la escena en personalidades que compartieron cuadro con ella como los actores Andrea Noli, Rossana Nájera o Gerardo Murguía.