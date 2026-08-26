Adiós a la reina del country

Dolly Parton ha fallecido a los 80 años, tras una célebre carrera de seis décadas. Nacida en una cabaña de troncos en una zona rural de Tennessee, Parton compuso más de 3 mil canciones, incluidos éxitos como “Jolene”, “I will always love you” y “9 to 5”. Parton vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, ganó 11 premios Grammy y logró situar 44 álbumes de música country entre los diez primeros puestos de las listas.

Amplió su carrera en el mundo del espectáculo incursionando en la actuación con papeles protagonistas en películas como 9 to 5 y Steel Magnolias (Magnolias de acero), además de fundar su parque temático Dollywood. Considerada la estrella de la música country más rica del mundo, Parton fue una reconocida filántropa que financió iniciativas globales de alfabetización, labores de ayuda en casos de desastre y el desarrollo de vacunas contra la covid-19.

El año pasado, Parton había ofrecido detalles sobre su estado de salud, revelando que descuidó su propio bienestar mientras cuidaba a su esposo, fallecido en marzo de 2025.

Comenzó a componer a los seis años

Dolly Parton tenía unos seis años cuando compuso su primera canción: “Little Tiny Tasseltop”, una oda a su muñeca de mazorca de maíz con pelo de seda de maíz. Su madre la guardó con mucho cariño en una caja de zapatos. “Me encantaba esa muñequita”, escribió Parton décadas más tarde. “Me expresaba a mí misma y mis sentimientos a través de la escritura; estoy segura de que lo que pensaba era ‘bueno, Tasseltop tiene que tener una canción dedicada a ella’”.

Parton nunca dejó de hacer música a partir de entonces. Su deceso fue informado por su familia en un comunicado. La personalidad entrañable de Parton, combinada ?con sus imponentes ?peinados rubios, sus extravagantes trajes y el entusiasmo desbordante que mostraba al ser el centro de atención, la hizo ganarse el cariño de estadunidenses de todos los orígenes y contribuyó a dar a conocer la música country al público internacional.

Durante los años, Parton presentó un programa de variedades de televisión, protagonizó películas e incluso creó un parque temático, Dollywood, un popular lugar turístico en ?su estado natal, Tennessee, todo ello además de su aclamada labor como compositora.

Filántropa

Pero la cualidad que le otorgó un carisma duradero fue su capacidad para conectar con la gente. Procedente de una familia que ella misma describía como “pobre como una rata”, Parton solía erigirse en símbolo de la clase trabajadora estadounidense y apoyaba habitualmente, tanto con su nombre como con su dinero, las causas en las que creía.

En respuesta a la pandemia de covid-19, Parton donó un millón de dólares a la investigación de vacunas en la Universidad de Vanderbilt en 2020, lo que la convirtió en una de las primeras patrocinadoras del desarrollo de la vacuna de la compañía Moderna.

Llevó a cabo ?un programa de alfabetización para niños en edad preescolar en todo Estados Unidos, así como en Canadá, Reino Unido, Australia e Irlanda, y concedió becas a estudiantes de secundaria en el condado de Tennessee, donde nació.