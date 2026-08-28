Adiós a Peter Cullen, actor de doblaje

Peter Cullen, legendario actor de doblaje y la voz de Optimus Prime en la franquicia Transformers, falleció a los 85 años. El agente del actor informó a TMZ que Peter Cullen murió el miércoles en su casa de Los Ángeles. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

La familia de Cullen confirmó la noticia y pidió que su legado fuera recordado a través de la solidaridad y la empatía. “Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus numerosos amigos y admiradores en todo el mundo. Su familia les pide que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y que recuerden siempre: ‘Sean lo suficientemente fuertes para ser amables’”.

Nacido el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá, desarrolló una extensa trayectoria como actor de voz, narrador y actor, pero alcanzó reconocimiento mundial gracias a su trabajo en la animación.

Su papel más emblemático llegó en la década de 1980, cuando comenzó a interpretar a Optimus Prime, el líder de los Autobots, en la serie animada original de Transformers. Su voz grave y solemne terminó convirtiéndose en una de las características más reconocibles del personaje.

Cullen volvió a ponerse detrás del micrófono como Optimus Prime para las películas de acción real dirigidas por Michael Bay, iniciando con Transformers de 2007. También participó en varias de las producciones posteriores de la franquicia.

En la primera película de Transformers, Optimus Prime pronuncia un discurso durante la escena final que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la cinta.

Otros trabajos

Pero la carrera de Peter Cullen fue mucho más allá de Optimus Prime. En 1987 prestó su voz a un alienígena en la película Predator, personaje cuyo diseño vocal ayudó a construir con sonidos guturales y una interpretación prácticamente sin diálogos.

También interpretó a Ígor en distintas producciones de Winnie the Pooh, además de dar voz a Monterey Jack en Chip ‘n Dale Rescue Rangers y a KARR en la serie Knight Rider. Durante la década de 1980 también prestó su voz a Mario en la serie animada original de Donkey Kong, demostrando la amplitud de personajes que podía interpretar.

A lo largo de varias décadas, Cullen se convirtió en una de las voces más reconocibles de la animación estadounidense y dejó una huella especialmente importante entre varias generaciones de espectadores que crecieron escuchando a Optimus Prime.