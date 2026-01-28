Adiós al actor Alexis Ortega

El 26 de enero se dio a conocer la muerte de Alexis Ortega, actor que dio voz a Tom Holland en las películas de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel. Por medio de la plataforma X, la cuenta de los premios al doblaje de ánime en español latino dio a conocer la lamentable noticia. “Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, se lee en la publicación.

Su última publicación

El 7 de noviembre de 2025, Alexis Ortega compartió su última publicación en Instagram, la cual es acompañado de su fiel amigo.

En el post, el actor se observa acostado en un sofá, mientras se toma una selfie abrazando a su mascota. “Mi perrito”, escribió Ortega.

Aunado a ello, en la publicación se pueden observar mensajes de sus seguidores, quienes lamentaron su fallecimiento.

Trayectoria

Alexis nació el 31 de agosto de 1987, inició su carrera en 2013 y se destacó en el doblaje de producciones internacionales. Debutó formalmente en 2014 con series como CSI: en la escena del crimen y Revenge, y pronto se convirtió en la voz icónica de Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) en el Universo Cinematográfico de Marvel, desde Capitán América: Civil War (2016) hasta Avengers: Infinity War (2018), incluyendo la famosa frase “No me quiero ir, señor Stark”, que se viralizó entre los fans.

Alexis Ortega participó en diversos roles tanto en actuación en pantalla como en doblaje de producciones internacionales.