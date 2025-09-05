﻿﻿
Adiós al diseñador Giorgio Armani

Septiembre 05 del 2025
Adiós al diseñador Giorgio Armani

Giorgio Armani, el diseñador italiano que convirtió el concepto de elegancia discreta en un imperio de la moda valorado en miles de millones de dólares, murió a los 91 años, y famosos de todo el mundo lo despiden en redes sociales con fotos, mensajes y recuerdos.

Armani tuvo gran influencia no solo en las pasarelas, también en el mundo de Hollywood; el clásico cinematográfico de 1980 American Gigolo lanzó tanto a Armani como al actor Richard Gere en sus carreras en Hollywood. Vestido por Armani, Gere se convirtió en el nuevo galán favorito de América, y “Geeorgeeo” como lo llamaban, en el diseñador más popular del conjunto glamoroso.

La conexión con Hollywood le valió créditos de vestuario en más de 200 películas, y en 2003, un lugar en el Paseo de la Fama de Rodeo Drive.

Famosos despiden a su “rey”

La actriz Julia Roberts compartió una imagen con Giorgio Armani y escribió: “Un verdadero amigo. Una leyenda”. La cantante española Laura Pausini calificó la muerte de Armani como un desastre, y se dijo agradecida de haber conocido a un rey. “Ha sido un honor conocer a un rey. Lo que me has enseñado y regalado es un valor añadido invaluable en este desastre. Buen viaje querido George.

