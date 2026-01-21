Adiós al último emperador de la moda

El mundo de la moda despide a su último emperador: adiós a Valentino, protagonista de la alta costura internacional. El mundo glamoroso de Valentino Clemente Ludovico Garavani, alias Valentino, nacido en Voghera el 11 de mayo de 1932, desaparece con él, el creador de la marca homónima, que amaba el lujo y Roma, donde dejó su corazón, aunque eligió París para desfilar.

La capilla ardiente se instalará en Piazza Mignanelli, histórica sede de la maison; el funeral, el viernes a las 11, en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires. En Piazza Mignanelli, justo detrás de Plaza de España, Valentino abrió su atelier a principios de los años 60, el más frecuentado por las damas del jet set internacional. Es, al menos, un punto fijo en comparación con los cambios de propiedad de la marca, vendida en 1998 a la casa alemana Hdp, adquirida en 2002 por el Grupo Marzotto, pasó al fondo Permira y finalmente, en 2007, a la esposa del emir de Qatar, la poderosa jequesa Sheikha Mozah.

El último traspaso se hizo en 2023 con el grupo Kering, que adquirió el 30 % del capital por un millón 700 millones de euros, con la opción de alcanzar la totalidad de la adquisición para 2029.

Fue en el número 23 de Piazza Mignanelli donde Valentino y su socio Giancarlo Giammetti abrieron en febrero de 2025 la Fundación Garavani Giammetti, destinada a albergar exposiciones de arte y moda y apoyar la formación de jóvenes diseñadores.