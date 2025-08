Adria Arjona dedica mensaje a su novio

El amor entre Adria Arjona y Jason Momoa está a todo lo que da, la pareja se mostró muy enamorada en una serie de fotos que la ella seleccionó junto a su amado para felicitarlo en su cumpleaños 46.

La parejita ya lleva poco más de un año juntos, fue en mayo de 2024 cuando se destapó la noticia del romance entre el actor estadounidense y la actriz de origen puertorriqueño, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

El protagonista de Aquaman hizo oficial la relación con Adria unos meses después de que su exesposa, la también actriz Lisa Bonet, solicitara oficialmente el divorcio cuando se habían cumplido dos años de su ruptura. Momoa compartió entonces en Instagram una serie de fotografías del viaje que hizo a Japón, y en entre estas una instantánea llamó la atención, pues aparecían él y la estrella de Andor abrazados, además de otra toma de ambos posando.

A principios de mayo de 2024 Momoa reconoció su noviazgo. “Tengo una gran relación”, dijo en el escenario de la Basingstoke Comic Con en Inglaterra el 11 de mayo, y añadió sobre la identidad de su pareja: “Lo descubrirán muy pronto”.

Romántica felicitación

Los fans de la pareja se emocionaron con el mensaje de amor que Adria le dedicó a Jason, a quien le aplaudió celebrar un año de más de ser “salvaje y libre”, además, se dijo afortunada por estar a su lado amándolo. “Feliz cumpleaños, mi amor. No hay nada que me guste más que hacer la vida a tu lado. Así que aquí está un año más de ser salvaje y libre y por crecer siempre joven. Te quiero mucho bebé @prideofgypsies... Feliz día @chief.of.war también. Emocionado por que el mundo vea en lo que has vertido tu corazón y tu alma durante los últimos años”, se lee.

El romance de Jason con la actriz llegó poco más de dos años después de que él y su esposa Lisa anunciaran su separación.