Adrián Di Monte admite infidelidad

Adrián Di Monte se expresó sobre su relación con Sandra Itzel en una entrevista de Venga la alegría, después de que fuera señalado de violentarla durante su matrimonio.

Aunque la cantante contó que hubo distintas situaciones de infidelidades y humillaciones, Adrián reconoció que su relación no fue sana y en algún momento se aferró a continuar con la relación y esta se volvió tóxica. “Acepto que fue una cosa tóxica de que te quiero, no te quiero perder... Sí cometí mis errores, sí fui infiel, o sea, yo soy sincero, yo lo digo, sí fui infiel, estuvo mal ser infiel, estuvo mal el coqueteo, es más, el Adrián de hoy te dice que un simple coqueteo en redes sociales en DM (mensaje directo) en ser infiel. Está mal y lo reconozco, estuvo mal, pero no soy un monstruo”, externó.

En relación con las acusaciones de violencia que Sandra hizo en su contra, el actor de 33 años replicó: “Nunca, nunca golpeé, nunca amenacé, nunca. Discusiones… ¿qué pareja no tienen discusiones?, ¿qué pareja no se dice dos o tres cosas?, y más cuando eran unos ‘mocosos’”.

Por otra parte, el actor cubano hizo, ante el espacio, una petición a su exesposa, al argumentar que más allá de todo lo que vivieron como pareja, ahora puedan llegar a un acuerdo para divorciarse de la mejor forma. “Aceptar lo bonito y lo malo, aprender de eso, y dejar ir, porque si realmente amas a una persona o si realmente amaste a una persona, pues la dejas ir. Los dos cometimos errores, esto es de dos siempre, por más que la otra parte, o sea, acá es perfecto y tú tienes la culpa, o sea yo no tengo ningún problema en reconocer mis errores”, declaró.