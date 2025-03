Luego de que el comediante “Tío Rober” arremetiera contra Adrián Marcelo y lo calificara como una persona “sin talento” y asegurara que no forma parte del “gremio”, el exparticipante de La casa de los famosos reaccionó al respecto, lanzando un dardo al “youtuber”.

Por medio de la plataforma X, el conductor de Radar compartió un audio en el que “El Cojo Feliz”, amigo de “Tío Rober”, pide abrir el show Hermanos de Leche, que Adrián comparte con “La Mole”. “Y ese ‘gremio’ del que hablan, ¿qué opina de que me quieres abrir el show, @cojofeliz? @TeAmoTioRober”, expresó el regiomontano”.

En el audio, el comediante “El Cojo Feliz” pedía ser incluido en el show de Adrián Marcelo: “No sé si ya tienes abridor para ‘Hermanos de Leche’, en el Metropolitan, pero me gustaría proponerme, traigo humor de ese que le gusta al público de Adrián y de ‘La Mole’. Digo put.., digo pin… viejas, digo trans”.

¿Cómo surgió la pelea con Adrián Marcelo?

En una participación en el podcast Hermanos de leche, Adrián Marcelo expresó duras críticas hacia sus colegas. Los acusó de ser arrogantes y de tratar de copiar su estilo con el fin de alcanzar el éxito que él considera haber alcanzado en internet. “‘La Cotorrisa’, tú y yo les hicimos mucho daño a gente que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros. Están de la verga sus espacios. No se escuchan, no se admiran, no se respetan, no hay una jerarquía… Ustedes saben quiénes son. Gente que dice ‘ya no quiero ir al podcast porque los levanto’. ¿Qué levantas? Levanta tu carrera. Deja de pegar hojas abajo para leerlas”, dijo Adrián.

Durante la misma intervención, el regiomontano compartió su experiencia con el dúo, que en su momento lo contactó con el propósito de que abriera su show. Según Marcelo, esa solicitud fue una humillación, ya que, a su juicio, no era adecuado que personas de su nivel buscaran su ayuda para impulsar sus carreras.