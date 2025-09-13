Adrián Marcelo habla de Charlie Kirk

La noticia del asesinato de Charlie Kirk, figura clave del conservadurismo estadounidense y fundador de Turning Point USA, generó conmoción internacional. Entre las voces que reaccionaron destacó la del comediante Adrián Marcelo, quien reconoció haber seguido su trayectoria y compartió un mensaje en redes sociales donde pidió apostar por el debate en lugar de la violencia.

La noticia de su muerte no solo conmocionó a la comunidad conservadora en Estados Unidos, sino que también generó eco en otros países. En México, el “youtuber” Adrián Marcelo expresó públicamente su pesar. “Tenía un año y medio siguiéndolo en distintas plataformas. Su asesinato me ha impactado de sobremanera, no solo por la forma, sino por el fondo”, escribió.

Confrontación

Marcelo considera que la muerte de Kirk refleja una confrontación ideológica cada vez más marcada y advirtió sobre lo que llamó “imposiciones culturales” que, a su juicio, atentan contra la familia como núcleo de la sociedad.

No obstante, aclaró que la respuesta no debería ser violenta, sino mantener vivo el legado de Kirk a través del debate y el diálogo. “Si algún homenaje podemos hacerle es seguir construyendo puentes con las palabras, con el lenguaje”, concluyó.

Su publicación rápidamente se viralizó, superando las 100 mil visualizaciones y generando un debate en la red. Algunos usuarios coincidieron en que el activista se había convertido en un referente cultural incluso más allá de la política, recordando que hace apenas un mes había sido parodiado en South Park, hecho que él mismo celebró en vida. Otros señalaron que, tras su muerte, la influencia de Kirk podría extenderse aún más en futuros debates mediáticos.