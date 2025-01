Se dio a conocer que el actor Arath de la Torre fue víctima de fraude por medio de la aplicación WhatsApp al intentar realizar una reservación en el Hotel Dreams Resort and Spa Riviera Maya.

Según contó en redes sociales, fue engañado por un supuesto agente del establecimiento que negoció los detalles de su estadía y, a pesar de que parecía una cuenta legítima, al realizar la transferencia el agente dejó de responder los mensajes y posteriormente lo bloqueó. “Por medio de un Whatsapp me contactaron, hicimos la negociación y realicé la transferencia. No volví a saber de ellos. No sé nada, el banco obviamente no me devuelve el dinero, porque fue mediante una transferencia SPEI”, mencionó el actor.

Ante la magnitud del fraude, el famoso se volvió tendencia en redes sociales por caer en la estafa, motivo por el cual su excompañero de La casa de los famosos, Adrián Marcelo, con quien tuvo una serie de desencuentros durante el programa, no pudo evitar bromear al respecto.

El ácido sentido del humor que caracteriza a Adrián Marcelo, así como los polémicos comentarios que vierte en redes sociales, lo han convertido en un personaje muy controversial entre los internautas.

Una de sus publicaciones más recientes en X fue referente a la estafa que sufrió Arath de la Torre, y no pasó inadvertida, pues reposteó una supuesta captura de pantalla de un chat de Whatsapp con un contacto guardado como “Hotel Dreams Cancún”.

¿Cómo fue la broma?

En la imagen aparece que escribieron el mensaje: “Hola, buen día. Vi una promoción en internet y quería informes. ¿Me pueden cotizar?”, el cual desató las burlas de algunos comentarios por el descuido del actor.

“Faltó ‘mándenme su cuenta para transferirles antes de que se acabe la promoción’”. “Nos cuentas cómo fue tu experiencia reservando por Whatsapp por favor, se ve que son 100 % confiables”. “Adrián, me interesa. Me pasas la información para ir a depositar al Oxxo”. “Pásame el dato, me interesa”. “¿Que cobran en Bitcoins? Claro, ¿a dónde los envío?”, fueron algunas de las reacciones.