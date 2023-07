En 2018 Adrián Uribe pasaba un buen momento profesional, no solo formaba parte de uno de los programas de comedia más importantes, como Nosotros los guapos, en Televisa, también actuaba al lado de Eugenio Derbez en la película Hombre al agua, pero su salud lo obligó a hacer un alto y redireccionar su vida, la cual, afirma, hoy ve de distinta manera.

“Fue un parteaguas en mi vida, o mejor dicho significó un cambio de conciencia, de decir: puede que sea mi último día, puede no salga, pero si lo logro tengo que vivir de un modo diferente, ser más agradecido, más empático, no preocuparme de tonterías, tratar de cambiar mi conciencia de vivir, de hacerlo con gratitud porque vivir es un milagro cada día, por eso puedo decir que fue una divina señal donde dijeron: de aquí para adelante tu vida no será la misma”, comenta Adrián Uribe.

Adrián comparte esta experiencia con Memo Villegas y sus personajes Chema y Chuma, de la película Divina señal. Se trata de unos cobradores a sueldo que sobreviven a una explosión y además se quedan con el dinero obtenido del trabajo de ese día, pero ellos deciden ayudar a la gente que lo necesita y darle otro rumbo a su vida.

Adrián explica que Memo no iba a formar parte de este filme, que se estrena el 4 de agosto por la plataforma Prime Video. Villegas tenía otro proyecto que le impedía hacerlo, pero todo se fue dando para que al final se quedara en la cinta. “Los milagros no solo se dan en la historia, se dieron antes para que sucediera esta película, porque a la mera hora el otro proyecto en el que estaba ya no se dio, se pospuso, y nos avisan que Memo siempre sí va a estar. La verdad es que desde que me dijeron que Memo iba a estar me entusiasmé mucho, porque no habíamos trabajado juntos, pero me gusta mucho su trabajo”, dice Adrián.

Señal

Ambos creen que esto fue una señal de que debían estar en esta historia; incluso Memo se integró casi de último momento. Villegas explica que esta película no se trata de buenos o malos, sino de personas que se van arreglando la vida como pueden, en el contexto social que les tocó vivir, porque a pesar del trabajo que tienen, no son personas de mal corazón.