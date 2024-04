Con 51 años de edad y más de 25 de trayectoria, Adrián Uribe considera que su prioridad en este momento es tener tiempo de calidad con su familia, algo que puede ser complicado con todo el ajetreo que implica su trabajo.

“Estoy en muy buen momento de tener esa conciencia del equilibrio, amo mi trabajo, no lo voy a dejar nunca, pero mi familia hoy en día es lo más importante que tengo, trato de tener un balance entre mis seres cercanos y mi labor, no puedo descuidar una cosa, ni la otra”, aseguró.

Por otro lado está su compromiso consigo mismo para seguir creciendo y evolucionando como persona, superarse, mientras aprende de sus errores, aseguró en entrevista. El comediante aplaude los triunfos de sus colegas, no siente rencores, ni envidias, dijo, sobre todo en este momento en el que ha sembrado una gran cantidad de experiencias y cariño del público.

Considera que está en el mejor momento de pasarle la estafeta a las nuevas generaciones, como al también humorista “Capi” Pérez, de la televisora de enfrente (Azteca), a quien no lo ve como rival. Le deseó lo mejor al anfitrión de La resolana para su nuevo proyecto, el programa de concursos 100 mexicanos, formato que Uribe hizo durante una década, de 2009 a 2019, con su personaje del Vítor.

“Lo veo como un tipo que es muy talentoso, pero mi compromiso está todos los días en el espejo, de tratar de ser un mejor yo, de optimizar una versión de mí, en todos los aspectos. Ese programa fue una etapa hermosa, el Vítor se volvió icónico, le deseo todo el éxito del mundo”, señaló.

Uribe estrenará este viernes la cuarta temporada de su late night show De noche pero sin sueño, bajo la producción de Miguel Ángel Fox, en donde promete incluir más comedia con diversos invitados como Danna Paola, Adamari López, Yuridia y Karol Sevilla, entre otros. Con su programa nocturno, reiteró, desea dejar huella, pero no es un aspecto que le preocupe, pues considera que dejar un legado se construye con el trabajo.

“No puedes trabajar en la función de que quiero ganar un premio, yo quiero trabajar de la manera más honesta, profesional, ya sea una película, ‘late night’, una gira, siempre con las ganas y con amor”, expresó.

A cuidarse

De salud, Uribe indicó que está bien, luego de que hace seis años, en 2018, se llevó un susto cuando estuvo en terapia intensiva. “Un día me pasé de lanza comiendo demasiado, me dio un dolorcito que dije ‘espérame’, me recargué. Ahora me tengo que seguir cuidando y no darme atascón con la comida; hago ejercicio, mantengo una dieta saludable…”, contó.

Sobre su creciente familia, comentó que piensa “cerrar la fábrica” de hijos, pues los tres que tiene lo hacen muy feliz. El último tiene cinco meses y “es pura sonrisa, siempre despierta y sonríe, me inyecta adrenalina”.