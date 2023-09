Algunas personas aprenden de sus errores, como Adrián Uribe, quien consideró que su punto más débil cuando arrancó el primer episodio de su late night De noche, pero sin sueño era la dinámica de entrevistas que tenía con sus invitados; sin embargo, ahora que está por arrancar la tercera temporada, consideró que ha evolucionado esta habilidad.

“Lo que más se me dificultaban para mí eran las entrevistas, veo las que hice de la primera temporada a ahorita y pues ya es otra cosa completamente, me siento mucho más cómodo y suelto”, señaló en entrevista. “Imagínate cuántas entrevistas no dan los artistas, entonces quiero que no sea una más, sino que vayan a platicar conmigo, a divertirnos, hacer comedia, y pasarla bien”.

Tanto la comedia y los monólogos son actividades en donde se siente muy cómodo el actor, porque es algo que ha hecho durante muchos años, pero entablar una entrevista es otro asunto. “El error que cometí en algunos momentos fue ponerme muy en papel de entrevistador, muy en serio, cuando el corte de un late night es no tan serio, un poco más ligero” dijo. “No es un programa como una entrevista profunda, como Yordi Rosado, tienes que ser más divertido, que la gente nos cuente lo que quiera contarnos”, compartió de este programa nocturno que iniciará su nueva etapa este sábado 30 de septiembre por Las Estrellas.

La madrina que tendrán en esta tercera temporada será la cantante brasileña Anitta, pero también estarán como invitados Marjorie de Sousa, Eduardo Yáñez, Mauricio Ochmann, Manolo Cardona, María Becerra, Piso 21, Juanes, Menudo, Ana Bárbara, Banda El Recodo, Sofía Reyes, Kenia Os, Guaynaa, Edén Muñoz, Diego Ruzzarin, Don Francisco y Marko. Uribe siente una presión de mantener a la audiencia entretenida y riendo en cada programa, y lo que hace para solucionar esto es tratando de innovar en este show producido por Miguel Ángel Fox. “Tendremos más comedia, más personajes míos, en donde cada una de las celebridades hacen un sketch al principio; nos dimos la tarea de no repetir ninguna dinámica de las que jugamos con los artistas para darle versatilidad”.

El humorista siempre trata de equilibrar con la comedia la sensibilidad hacia ciertos temas o eventos actuales, lo cual es un reto, pues indicó que nunca debe perder la empatía con sus invitados. Continuamente el anfitrión ha visto programas como los de Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel para inspirarse y aprender a mejorar. “Veo a compañeros de todos lados, de España, Argentina, en México, trato de ver de todo para estar muy empapado”.