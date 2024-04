Con tantos programas, plataformas de streaming y oferta de entretenimiento que hay hoy en día, Adrián Uribe se siente sumamente agradecido por la oportunidad de estrenar la cuarta temporada de su late night show De noche pero sin sueño, que no solo le ha permitido crecer como profesional sino también como persona.

En sus más de 25 años de carrera, Uribe sabe que el público lo tiene ubicado en el mundo de la comedia, su punto más fuerte; sin embargo, uno de sus más grandes sueños es perfeccionar su manera de entrevistar y ser recordado por ello.

“Antes estaba acostumbrado a que me entrevistaran, pero hacerlas yo (las entrevistas) era mi coco. Me enfoqué, trabajé... veo las primeras temporadas y me veía nervioso, no estaba en mi zona de confort y ahora cambié el chip, como si estuviera platicando en la sala”, dijo en conferencia de prensa.

Aunque el conductor ha tenido a grandes invitados, incluso artistas de los que se declara fan, otro de sus anhelos es poder entrevistar y sentarse junto a uno de los intérpretes más grandes de la música en español: Luis Miguel, algo que no descarta pueda llegar a suceder en un futuro.

“Le fui a tocar a Acapulco, que ya no vive ahí, me dijeron ya se cambió de casa (risas). Claro que me encantaría tener a Luis Miguel, por supuesto; yo creo que no le diría nada, solo me la pasaría viéndolo, que me cantara. Soy muy fan de él y de muchos que he tenido ahí al lado”, agregó.

Esto es algo que comparte con su productor, Miguel Ángel Fox, quien sabe de la importancia de contar con personalidades atractivas y que generen impacto, para poder conectar con la audiencia. “Lo que se busca es a artistas de cine, televisión, series, cantantes, de cualquier género que traigan números. Tenemos que asegurar el tiro y ser celebridades que, cuando revisemos las audiencias, estemos marcando con artistas potentes”, asegura Fox.

En busca de su propio estilo

Es lógico que en un mundo tan competitivo surjan las comparaciones con otros presentadores como Adal Ramones o Jimmy Fallon; sin embargo y aunque son dos artistas a quienes les tiene una gran admiración; el también actor prefiere seguir su propio estilo y construir su propio camino.

Será este viernes 5 de abril cuando la nueva temporada de De noche pero sin sueño llegue a las pantallas del público y entre las personalidades que estarán como invitados se encuentran nombres como: Danna (Paola), Ángela Aguilar, Emilio Estefan, Adamari López, Olga Tañón, Los Ángeles Azules, Christopher Uckermann, entre otros.