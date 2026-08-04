Adrián Uribe regresa a los escenarios

El actor y comediante mexicano anunció 50 y pico. El nuevo show de Adrián Uribe, su esperado regreso a los escenarios de la Union Americana con una gira que recorrerá diversas ciudades este otoño, marcando su primera gira en solitario por el país en más de una década.
Celebrando 35 años de trayectoria, este espectáculo representa el reencuentro de Adrián Uribe con el público a través de entrañables personajes como El Vítor, Carmelo, Poncho Aurelio y Serapio, figuras que han dejado una huella imborrable en la comedia en español y lo han consolidado como uno de los artistas más importantes de su generación.
Combinando nostalgia, humor, improvisación y nuevas historias, invita al público a reencontrarse con estos personajes icónicos mientras celebra el vínculo que Uribe ha construido con millones de seguidores a lo largo de tres décadas y media de carrera. Es una coproducción de Live Nation y Sold Out Entertainment, firma detrás de algunas de las giras y figuras más importantes del entretenimiento latino.
El recorrido arrancará el viernes 4 de septiembre en The Moore Theatre de Seattle, Washington, y visitará ciudades como Nueva York, Chicago, Las Vegas, Atlanta, Miami Beach, Houston y Los Ángeles, antes de concluir el domingo 6 de diciembre en el Youtube Theater de Inglewood, California.
Durante más de tres décadas, Adrián Uribe ha construido una de las trayectorias más sólidas del entretenimiento en español. Su talento lo ha llevado a protagonizar algunos de los proyectos más exitosos de la televisión mexicana, entre estos La hora pico, Mi corazón es tuyo, Nosotros los guapos, ¿Quién es la máscara?, De noche… pero sin sueño, 100 mexicanos dijeron y Piensa rápido, además de desarrollar una destacada carrera en cine, teatro y doblaje.
Sobre el escenario, ha conquistado al público con exitosos espectáculos que agotaron localidades en México y Estados Unidos, y consolidaron un vínculo inquebrantable con varias generaciones de seguidores.