Adriana Paz lidia con el sufrimiento

Desde hace una década, la vida actoral de Adriana Paz ha ido de drama en drama, y su cuerpo le ha pasado factura, desde un dolor de estómago al estar haciendo un papel violento en la serie Vis a vis, hasta llorar durante cerca de una hora porque se llevó consigo el sufrimiento de un personaje.

En La cazadora, historia basada en hechos reales que se estrenó en el Festival de Sundance, Adriana interpreta a una mujer que intenta hacer justicia en una Ciudad Juárez golpeada por feminicidios.

“Me fascina actuar, mi trabajo, pero hay cosas que al cuerpo no le puedes decir que es mentira, por eso se ha enfermado. Por ejemplo, cuando hice ‘Vis a vis’ (2017 y 2018) le dije a Inma Cuevas (actriz) que me dolía mucho el estómago y me decía que así se sentía la maldad. Ha sido a través del tiempo y la experiencia que he aprendido a tratar de distanciarme de alguna forma de lo que viven los personajes”, dice.

Trama

La cinta, que espera fecha en streaming, se desarrolla en torno a una mujer de Chihuahua que alzó su voz contra la violencia, comparte que decidió tomar sus propias medidas de protección emocional. “Justo durante el rodaje, estaba viendo videos y se acercó la directora a decirme que cómo estaba haciendo eso cuando estábamos por hacer una escena cabrona y le dije que era una forma de protegerme”, indicó.