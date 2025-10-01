Afectaciones frecuentes en el cuello del bebé

El cuello es una de las zonas más sensibles de la piel del bebé debido a su estrecha proximidad con los pliegues cutáneos, la sudoración constante y la fricción con la ropa. A continuación, las principales causas de las irritaciones en esta zona

Sudoración excesiva

En los primeros meses de vida, los bebés aún no regulan de manera eficiente su temperatura corporal. Esto puede resultar en sudoración excesiva, especialmente en áreas como el cuello, lo que provoca la acumulación de humedad y la irritación de la piel. La fricción entre la piel del bebé y la ropa puede aumentar la irritación.

Dermatitis de contacto

La dermatitis de contacto se produce cuando la piel entra en contacto con sustancias irritantes o alérgenos. En el cuello, esto puede ser causado por el roce con telas ásperas, productos cosméticos como lociones o cremas con fragancias o detergentes para la ropa que contienen productos químicos agresivos. Esta condición generalmente se resuelve al eliminar el irritante.

Pliegues de la piel

El cuello del bebé tiene varios pliegues naturales, lo que puede hacer que la piel en esas áreas esté en contacto constante, favoreciendo la fricción y la acumulación de humedad. Esto puede generar un ambiente ideal para la proliferación de hongos y bacterias, lo que puede desencadenar erupciones o irritaciones.

Alergias y sensibilidad de la piel

El cuello es una zona muy sensible para los bebés, y algunos pueden reaccionar a ciertos productos, tejidos o incluso a la comida a través de la piel. Las alergias pueden generar enrojecimiento, hinchazón o erupciones en la zona afectada.

Erupciones por calor o sudamina

La sudamina o miliaria es una condición común en bebés debido a la incapacidad de sus glándulas sudoríparas para funcionar correctamente. Esto provoca la obstrucción de los conductos sudoríparos, lo que provoca pequeños pápulas o bultitos rojos en la piel. Las áreas más afectadas suelen ser aquellas donde la sudoración es más intensa y el sudor tiende a acumularse, como el cuello.