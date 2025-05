Afirma que Bisogno murió endeudado

Alejandro Gou no toma partido en la disputa que enfrenta la familia de Daniel Bisogno y la mamá de su hija, Cristina Riva Palacio, con respecto a la herencia del conductor; de hecho, afirma que este no dejó dinero, pues todos sus ahorros los habría invertido en tratar de recuperar su salud e, incluso, quedó a deber.

El productor, captado en su arribo a Televisa, destacó que no quería ser involucrado en el pleito que existe entre los Bisogno y la madre de Michaela, debido a que conoce a ambas partes. “Produzco teatro, no problemas; yo no me meto en conflictos de hermanos, no hermanos, entre el papá, yo no soy quién para decidir, porque, aparte, Alex Bisogno me cae increíble, al papá lo quiero”, expresó.

Asimismo, recalcó que, en realidad, no habría ningún mérito para que la familia esté fracturándose, debido a que el dinero del “Muñeco” se agotó con todos sus traslados al hospital y en la inversión en tratamientos para recuperar su salud. “Pero ¿cuál herencia?, si no dejó nada Dany... se quemó todo en los hospitales, se acabó todo”, dijo.