Afirma que la historia le dará su lugar

Tras mantenerse un tiempo en un bajo perfil, Adrián Marcelo volvió a las plataformas digitales para hablar de su polémica participación (y salida) de La casa de los famosos México, además de responder a todas aquellas personas que lo señalaron por sus declaraciones y comportamiento, como la conductora de Hoy Andrea Legarreta.

“Seamos honestos, llamarle psicópata a alguien, sin las credenciales (necesarias) y sobre todo utilizando un ‘reality show’ como como sustento para aseverar algo así, me parece muy poco ético”, dijo en entrevista con René Franco.

Sin embargo, Adrián también confesó que no tomará acciones legales contra la presentadora, pues está convencido de que las redes sociales se encargarán de poner las cosas en su lugar; eso sí, la invitó a que se prepare en estos temas.

“Lo único que le demando es que se prepare. Creo que el escarnio lo recibes desde las redes sociales, yo no estoy pidiendo que se le ataque; pero hoy mismo, si cometes un error, el mismo internet te hace saber que lo cometiste”, agregó.

Sobre su comportamiento, Marcelo reconoció que, ahora que ha podido ver algunos clips suyos al interior de la casa, no todos han sido agradables, aunque también fue tajante al asegurar que no se arrepiente de nada de lo que dijo o hizo: “No me gusta mucho verlos, pero en el fondo nunca me he arrepentido de lo que dije”.

El influencer reconoció que su estrategia siempre fue jugar al villano. Incluso, él mismo se propuso hacer a un lado su moral y exagerar las cosas para crear morbo y así garantizar su permanencia: “Yo sí apagué mi moral. Dije ‘cuando hable voy a exagerar, voy a mentir, voy a dar datos falsos, voy a tergiversar, voy a inventar, voy a meter en una licuadora el contenido que sé que le gusta al pueblo mexicano’”.

Incluso, afirmó que considera su salida del programa como una victoria, pues además de llevarse una muy buena cantidad de dinero, se convirtió en protagonista. “Me produce un placer haber hecho lo que hice y en diez años que digan ‘fue la casa en la que hubo un loquito’, no en la que quedó en cuarto lugar un actor venido a menos. La realidad es que la historia me va a dar mi lugar”, finalizó.