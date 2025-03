Afirman que Galilea es una gran madre

El exmarido de Galilea Montijo, Fernando Reina, pidió que no criticaran a la conductora, su exesposa y madre de su hijo Mateo, pues aunque no vive con el niño, es una gran madre.

El empresario, originario de Acapulco, con quien Montijo se casó en 2011, admitió que es él quien está la mayor parte del tiempo al cuidado de su hijo, sin embargo, enfatizó que el cuidado de los hijos no es una cuestión de género, pues ambos pueden hacerlo muy bien. “La educación de los hijos no es cuestión de género, papá y mamá pueden hacerlo muy bien, Mateo tiene la bendición de tener una gran mamá, un gran papá”, dijo.

Galilea y Fernando Reina hicieron público su divorcio en marzo de 2023, la conductora de Hoy informó que el proceso de separación llevaba tiempo, y que seguirían siendo familia por el bien de su hijo.

Montijo busca ser mamá por segunda ocasión a los 51 años, la conductora y su novio, el modelo español Isaac Moreno, con quien mantiene un romance desde hace casi dos años, están ilusionados con la llegada de una niña, pues ambos ya son padres de un niño, respectivamente.

Pide no juzgar a Galilea

Fernando Reina, quien ama vivir en Acapulco, respondió en sus redes sociales a la pregunta sobre si vivía con sus tres hijos, dos de ellos, Alexis y Claudio, son mayores que Mateo, aunque ellos no viven con el expolítico, solo Mateo, quien lo hace por mutuo acuerdo con su mamá, de acuerdo con Reina.

Asimismo, pidió que no se juzgue a la conductora, pues es una madre muy trabajadora que a pesar de que no vive con su hijo, es una madre presente. “Mateo, por acuerdo con su mamá, vive conmigo. Ella es una mamá muy presente, muy chambeadora, muy exitosa. Oigan, no sean gachos, sobre todo ustedes mujeres, qué feo es que una mujer hable mal de otra mujer, se ve muy mal, juzgar es algo horrible”, expresó.

Reiteró que por ahora le toca a él estar con su hijo Mateo, pero eso no quiere decir que Montijo no esté presente en la vida del menor que tienen en común. “Galilea es una gran mujer, es una gran madre, una madre muy presente, muy preocupada, muy ocupada y simplemente hoy me toca a mí guiar a Mateo”, señaló.