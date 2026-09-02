Afirman que la Vero no está grave

La aparición de Verónica Castro con un tanque de oxígeno durante la graduación de su hijo Cristian Castro generó preocupación entre sus seguidores y abrió una nueva ola de especulaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, su hermano, el productor José Alberto “El Güero” Castro, salió a aclarar la situación.

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“Pues ahí está, pues sigue… Hay momentos en que tiene que estarlo usando (el oxígeno). Es lo malo de fumar. No fumen, por favor, no fumen”, explicó ante los medios. Ante la pregunta directa sobre si se trataba de algo grave, fue contundente: “No, no, no, no es nada grave. Es necesario nada más”.

El productor detalló que Verónica no necesita permanecer conectada al oxígeno todo el tiempo, sino principalmente cuando debe desplazarse largas distancias, pues requiere mantener una buena oxigenación. “El Güero” Castro buscó poner freno a los rumores y dejó claro que, aunque su hermana requiere este apoyo, no atraviesa, según sus declaraciones, una situación de gravedad.