Afirman que no recortarán vigilancia

Refirió que el INAH es “una institución con insuficiencia presupuestaria”, lo que se refleja en la falta de mantenimiento a museos y zonas arqueológicas

Luego de que el 1 de agosto El Universal publicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reduciría el número de policías auxiliares en los recintos a su cargo en la Zona Metropolitana del Valle de México con base en un oficio firmado por la coordinadora general de Recursos Materiales y Servicios, María Gabriela López Araujo, el director general del Instituto, Diego Prieto, pidió exponer “la verdad” sobre, según su opinión, “la nota tan desafortunada que salió en primera plana (porque) está revuelta, no se le entendió y dice información errónea”. Y confirmó que el oficio “perdió efecto”.

En una charla en su despacho ubicado en la colonia Roma, el funcionario confirmó que el oficio dado a conocer por ese periódico es verdadero, pero refirió que el documento no señala el número total de policías auxiliares que atienden los recintos y museos del INAH.

Defendió que el oficio da el número de posibles bajas en los 23 sitios señalados, entre ellos el Museo Nacional de Antropología y el Templo Mayor, recintos que resguardan importantes piezas de valor cultural y económico para el país. “Estamos haciendo una evaluación escrupulosa de todos los elementos que laboran en los recintos y museos”, precisó en la entrevista, sin embargo, esa explicación no aparece en el oficio.

Prieto subrayó que el documento perdió validez tras su divulgación en las direcciones del INAH, por lo que vio necesario brindar “los datos verdaderos” en materia de seguridad en museos, zonas arqueológicas y edificios a cargo del Instituto que encabeza.

En la entrevista el antropólogo habló también de los resultados del salvamento arqueológico realizado durante la construcción del Tren Maya. Negó daños al patrimonio cultural del sureste mexicano, pero confirmó que hubo “accidentes” en el cenote de la Dama Blanca, en Quintana Roo, derivado de esas obras.

Por otro lado, explicó que el INAH es “una institución con insuficiencia presupuestaria”, lo que se refleja en la falta de mantenimiento a los museos y las zonas arqueológicas. Además, aprovechó la oportunidad para hacer un breve balance de su gestión como director general del INAH, y adelantó que ya se reunió con la próxima secretaría de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza. “Como ustedes lo dijeron en su columna ‘Crimen y Castigo’, a lo mejor me voy de profe a la ENAH”, señaló.

¿El oficio que determina el número de policías auxiliares en recintos del INAH quedó sin validez?

Desmiento lo afirmado en la nota principal que aparece en la edición impresa del diario. El oficio sí existe, pero ustedes tergiversan un cuadro de trabajo, en el que ustedes creyeron que era los elementos que van a quedar, pero no, eso refleja los elementos que probablemente podrían reajustarse, bajo entendido que todo lo que dice el oficio estaría sometido a un análisis con los titulares de trabajo bajo la Coordinación del secretario administrativo, Pedro Velázquez.

¿Entonces no indica el total de policías?

No, reitero que no. Esa tabla señala los policías que se iban a reasignar porque hay algunos centros que tenemos que revisar y a lo mejor les falta, y otros que les sobran. En el área metropolitana tenemos 555 elementos en los inmuebles del INAH, y no 50 como señalan. Esos 50, reitero, serían un ajuste, una propuesta de ajuste.

¿En qué documento u oficio se detalla el total de policías?

Eso lo sabemos nosotros y lo sabe la policía de la CDMX. Es que hemos detectado en algunos casos que no todos los elementos que pagamos efectivamente se hacen presentes. Tenemos que hacer una revisión del cumplimiento del contrato, es una tarea diaria del INAH. Uno no puede prever si un policía se va a ausentar, entonces tenemos que checar y deducir, tenemos que hacer un gasto escrupuloso de los servicios públicos.

¿Cuántos elementos hay en la zona metropolitana?

Tenemos 555 elementos de la policía en total. Tan solo en el Museo Nacional de Antropología e Historia tenemos 107 policías, y en la ENAH un total de 13. Pero primero pedimos que nos escuchen, y luego hagan sus opiniones. Invertimos 265 millones de pesos en seguridad en 2024.

¿El oficio de la reducción perdió efecto?, ¿tendrán que mandar otro oficio anulando el que circuló?

Sí, perdió efecto, y no tenemos que mandar otro, es que los contratos están claros y lo que ahora tenemos que hacer es revisar a los elementos.

¿Cuántos elementos de seguridad hay en todo el país?

Ese dato ahora no lo sé, pero te lo conseguimos.

Dijo que se garantiza la seguridad en todo el país, pero hay reportes de robos, saqueos y vandalismo en distintas zonas. ¿Cómo entonces afirma que se protege el patrimonio del país?

Sí, es nuestra obligación. Pero cuando decimos que la seguridad está garantizada, yo no le puedo decir que nadie en el país vaya a cometer un delito, por eso hay prevención. Hay corrección, y hay penalización. Tenemos protocolos, estamos habilitando un cuerpo de la Guardia Nacional especializado en patrimonio y trabajos con instancias para proteger el patrimonio. Y también estaría bueno que nos dijeran a nosotros sobre saqueos además de publicarlos. El saqueo no es un tema recurrente, son casos aislados.

El Tren Maya. Ha habido críticas y señalamientos de especialistas y medios sobre la destrucción patrimonial. ¿Qué opina?

Yo solo he escuchado críticas y señalamientos de Fernando Cortés de Brasdefer. El Consejo de Arqueología lo ha desmentido, expresó que sus dichos no son ciertos. Los otros compañeros han sido antropólogos sociales y compañeros de investigaciones sociales, y cuestionan temas sociales y ambientales. Tienen derecho a opinar. No estamos persiguiendo a Fernando Cortés, no perseguimos en la academia, podemos desmentir, así como ahora lo desmiento a usted.

¿Entonces niega las afectaciones a la Dama Blanca o el daño reportado en el tramo 7?

En el tramo 7 no hubo ningún monumento dañado, se lo afirmo de manera contundente. Al contrario, hubo miles de hallazgos. Lo de la Dama Blanca, hubo accidentes al momento de la colada de los cenotes, pero ya se están atendiendo y limpiando. Sí pudieron ser objeto de derrames de cemento, no sé muy bien, pero las autoridades ambientales se encargan. La competencia del INAH es el patrimonio cultural.

¿Cuánto destinó el INAH en 2024 al Tren Maya y en qué proporción?

No tenemos todavía la cifra final, pero calculamos que 2 mil millones de pesos. No tenemos el balance final de predios y zonas arqueológicas, depende de ajustes, esa información sigue haciéndose.

Ante este gigante presupuesto en el sureste, hay casos en la ENAH donde no hay ni para pagarle a los profesores o no hay papel de baño. ¿Por qué siguen dándose esas cosas?

Los temas de limpieza se deben a que detectamos prácticas insanas en la Coordinación Nacional de Recursos Materiales, precisamente con los contratos de limpieza. Pusimos las cosas en orden, pero le debemos todavía recursos a esa empresa, y por eso recortaron los recursos, por eso fuimos víctimas de ese golpe por parte de los medios. Al igual que con el tema de la vigilancia, estamos ordenando la limpieza.

Hay museos y zonas arqueológicas que prácticamente están cayéndose...

Sí, lo sabemos, pero tenemos un déficit presupuestario, empezando por la planta de trabajadores irregulares que estamos intentando regularizar. Teníamos antes el tema de los autogenerados, pero se lastimaron por la pandemia, y se están recuperando. En 2023 se generaron 680 millones de pesos, pero no alcanzó lo del 2019. Pero para obras antes teníamos un fideicomiso, el Fideinah, igual hace años que no se le ponían ni 10 centavos para atender obras y mantenimiento, pero insisto en que, desde hace mucho, el INAH ha tenido rezagos en su mantenimiento.

¿Ya fue invitado para formar parte del próximo gobierno?

Me he reunido con Claudia Curiel de Icaza, hemos hablado del Instituto y he recibido la afirmación de que se apoyará al INAH. Pero no hemos hablado de mi persona porque no creo que sea importante tengo trabajo, tengo mi plaza de profesor-investigador, no estoy buscando chamba, me quiero dedicar más al estudio de los pueblos indígenas. Sí tengo interés en continuar en las transformaciones de México, estoy a la disposición. Soy un soldado obediente y crítico, con principios, me rigen las causas. Y la causa puede ser la ENAH, sería honroso ser profe de la ENAH.