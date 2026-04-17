Agarrón entre Niurka y Sol León

Las peleas en el reality show La mansión VIP no tardaron en desatarse. La convivencia ya fue sacudida por un fuerte enfrentamiento verbal entre Niurka y Sol León.

La discusión entre ambas comenzó cuando Sol mencionó un episodio del pasado amoroso de la cubana, comparándolo con la situación de otros participantes en la casa.

Después de que Queen Buenrostro y Suavecito hablaron sobre la polémica de Kim Shantal, Sol León decidió hablar sobre su historia trazando un paralelismo con el recordado triángulo amoroso entre Niurka, Juan Osorio y Bobby Larios. Este comentario encendió los ánimos de la vedette.

Niurka, notablemente molesta, enfrentó de inmediato a Sol León. “Te voy a decir una cosa, aquí no se puede mencionar ese nombre porque el señor te demanda; así, para que no te hagas mucho a la ve… con mi vida corta parejito porque yo sí soy navajita”, externó.

A pesar de que Sol intentó explicar que su intención no era mala y que solo quería establecer una comparación, Niurka no toleró más la conversación.