Agatha Christie, fuente de inspiración

La escritora británica Agatha Christie, considerada la Reina del Misterio, escribió sobre el mundo que vivió: caballeros, militares, nobles y damas, viudas, solteronas y conocidos de su familia. El 12 de enero se conmemorará su 50º aniversario luctuoso, y en su natal Inglaterra se preparan actividades para recordarla.

Además, el 15 de este mes se estrenará en la plataforma de Netflix la serie Agatha Christie: el misterio de las siete esferas, ficción protagonizada por Corey Mylchreest (que dio vida al monarca Jorge en La reina Carlota: una historia de Bridgerton), Helena Bonham Carter, Mia McKenna Bruce, Ed Bluemel y Nabhaan Rizwan.

La trama comienza en la Gran Bretaña de los años 20 en una mansión donde se celebra una fiesta que termina con un inesperado crimen. El caso, que se inicia como una broma con siete relojes que son claves, caerá en manos de una investigadora inteligente, valiente y capaz de todo por llegar a la verdad. Ella es Lady Eileen, quien con su intuición sacará a la luz los secretos más turbios de la alta sociedad británica.

Como en todas las obras de Agatha, el público conocerá personajes variados y bien perfilados que se mueven en entornos de lujo. Christie, autora de obras como Muerte en el Nilo, Navidades trágicas y Misterio en el Caribe, era una observadora nata, cuyas descripciones de la política local, las rivalidades locales y los celos familiares suelen ser dolorosamente precisas.

El Museo de Torquay, en Devon, Reino Unido, realizará el 11 y 12 de abril la Reunión de Primavera del Festival Agatha Christie, en la que autores de novelas policiacas ofrecerán charlas en torno a la renombrada escritora, que nació el 15 de septiembre de 1890.

Éxito mundial

La narradora tenía 30 años cuando comenzó a publicar sus historias por entregas en un diario británico, la primera fue El misterioso caso de Styles. Ya como libro, el ejemplar se lanzó en Estados Unidos en octubre de ese año, y al siguiente se publicó en Gran Bretaña.

Convertida en una de las escritoras más leídas del mundo, sus continuos viajes y su boda con el arqueólogo Max Mallowan transformaron su vida en una historia de aventuras.

Tras 74 novelas, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, tres poemas, dos autobiografías y un siglo después de la publicación de su primera historia, no cesa la producción de series, películas y videojuegos basados en la obra de Agatha Christie.

Según el Libro Guinness de los Récords, Agatha Christie es la novelista más vendida de todos los tiempos con 4 mil millones de novelas. En 1971 fue nombrada Dama del Imperio Británico. Su escepticismo radical y su fina ironía se manifiestan, sobre todo, en sus Aforismos, publicados de 1902 a 1908.

El éxito de Agatha Christie demuestra que los relatos de misterio bien contados siguen vigentes, incluso décadas después de haber sido escritos.