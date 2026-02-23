Agentes de IA en México

Las empresas en México comenzaron 2026 con una prioridad específica en su presupuesto de tecnología. En un sondeo levantado por la consultoría Select entre organizaciones que participan en su Consejo de Innovación Digital, los agentes de inteligencia artificial (IA) aparecen como la principal prioridad de inversión para 2026, empatados con la ciberseguridad; mientras que por detrás se colocan analítica y la migración de sistemas de administración de recursos (ERP) a la nube.

La lectura presupuestal detrás de estas prioridades es que la infraestructura y el gasto se están moviendo hacia los servicios y la nube, y sobre esa base se despliegan la automatización, la integración y la operación continua.

Indicativos

En su proyección para 2026, Select estima que el gasto TIC empresarial en México sumará 547 mil millones de pesos y crecerá 4.1 % anual, por debajo del promedio histórico, con la nube pública como el componente más dinámico.

Gasto se mueve hacia servicios y nube

En la misma proyección, los servicios TIC se ubican en 172 mil 692 millones de pesos y crecen 6.7 %; mientras la nube pública alcanza 64 mil 573 millones, con un avance de 16.1 por ciento. Conectividad se mantiene con 0.5 % y software cae 1.0 %, en un contexto donde buena parte del consumo se desplaza a la nube.

“Ambos, servicios TIC y nube, representan el 44 % del mercado y están contribuyendo al crecimiento con más del 92 %”, dijo Ricardo Zermeño, director general de Select, al explicar que el crecimiento del mercado organizacional está siendo jalado por el gasto operativo y por la nube, no por la compra directa de equipo.

Las prioridades de las empresas también se aclaran cuando se observa qué está perdiendo peso en el presupuesto. De acuerdo con Select, las categorías con menor prioridad para 2026 son servidores y almacenamiento, impresión, equipos de cómputo personal, energía y desarrollo de código. Es decir, la inversión directa en infraestructura propia y en operación tradicional aparece relegada frente a automatización, la analítica y la seguridad.

Ese desplazamiento coincide con el comportamiento del canal TIC en 2025. Select reportó que el crecimiento más dinámico se concentró en servicios en la nube y software dentro de las soluciones de valor, mientras servidores y almacenamiento siguieron en contracción. El patrón sugiere que una parte creciente del cómputo se está consumiendo como servicio y que el presupuesto incremental se está moviendo hacia capas de automatización y operación sobre nube, donde encajan los agentes de IA.

“Vemos que servicios en la nube y ‘software’ son los que se encuentran creciendo más, en las soluciones de valor 18 y 12 por ciento. Y servidores y además almacenamiento sigue con contracción”, dijo Arely Reyes Gaspar, analista de Select.

Del chatbot al agente de IA

“En los ambientes empresariales se cuestiona realmente cuáles son los casos de uso que están aportando valor para los proyectos y para los negocios”, dijo Ricardo Zermeño al detallar que la adopción aún es minoritaria en términos de valor, y que el siguiente paso es escalar y demostrar retorno para que se asiente como solución viable.

En el frente de proveedores, el argumento a favor de agentes se apoya en una promesa concreta. La idea es pasar de herramientas conversacionales a componentes que ejecutan tareas, encauzan procesos y empujan eficiencia, con medición financiera.

Nayid Aguilar, presidente de la empresa mexicana Creai, sostuvo que el mercado ha estado dominado por lo conversacional en los últimos 18 meses, y que los agentes apuntan a una capa más operativa.

“Un agente virtual es un ente que una vez configurado puede pensar por sí mismo, tomar decisiones y encauzar correctamente un proceso dentro de una compañía. Muchas veces se confunde con chatbots, que son básicamente árboles de decisión”, dijo Aguilar en entrevista.

Proyección

De acuerdo con el directivo, la adopción todavía es desigual. Hay interés y despliegues iniciales, con una profundidad limitada. Aguilar planteó que muchas organizaciones declaran que la IA es importante, aunque el cambio interno aún no se siente en la operación diaria.

“Cuando tú le preguntas a los ejecutivos si la inteligencia artificial es importante, te dicen que es muy importante, pero el cambio que se está dando dentro las compañías realmente todavía no se está sintiendo”, dijo.

Para Creai, los agentes funcionan como un punto de entrada porque reducen la fricción de la implementación y permiten construir casos de negocio. La apuesta es que, si el retorno no cierra, el despliegue no se justifica, incluso si hay ventajas operativas.

El freno estructural de 2026 se mantiene en talento. Select reportó que la oferta de fuerza laboral digital no coincide con lo que demandan los empleadores y estimó una escasez de 1.4 millones de trabajadores digitales calificados en México durante 2025.

La prioridad por agentes de IA en 2026 luce como un intento de capturar productividad sin inflar la propia infraestructura, y bajo la presión por demostrar un impacto económico. Servicios y nube sostienen el crecimiento del gasto, el hardware pierde peso relativo y la cuestión se concentra en la ejecución medible.