Agoney Hernández Morales (Adeje, Tenerife, 18 de octubre de 1995), desde pequeño, mostró increíbles aptitudes para el canto. Además, a la edad de seis años, comenzó a tocar la trompeta en la banda municipal de su localidad y, más adelante, quiso seguir estudiando música, por lo que ingresó en una escuela secundaria de artes escénicas. La fama lo sorprendió cuando trabajaba como cantante de un hotel tinerfeño.

Operación Triunfo 2017 fue el gran punto de inflexión de la vida profesional y personal de Agoney. El canario compartió casa y clases con Amaia Romero, Alfred García, Aitana, Miriam Rodríguez o Luis Cepeda, entre otros, y destacó con sus interpretaciones de “Eloise”, de Tino Casal; “Somebody to love”, de Queen, o “Where have you been”, de Rihanna. Esta última fue su espectáculo final en el concurso, pues esa noche fue expulsado frente a Guerra con el 49.7 % de los votos.

Durante la extensa gira que hicieron los concursantes a lo largo del 2018, los conciertos solían tener un punto cumbre protagonizado por Hernández y su compañero Raoul Vázquez. Al terminar de interpretar “Manos vacías”, de Miguel Bosé y Rafa Sánchez, los dos cantantes se besaban y pronunciaban la frase “por el amor, la libertad y la visibilidad”, en sintonía con los valores pro LGTBIQ+ que apoya el formato producido por Gestmusic.

Al terminar estos shows, comenzó la carrera en solitario de Agoney. En el último concierto de la gira, el 26 de agosto de 2018, en Almería, España, Agoney anunció la salida de su sencillo debut “Quizás” para el 31 de agosto de 2018. La letra de la canción está dirigida a aquellos que no creyeron en él. Musicalmente, ha sido comparada con artistas como Mika, Troye Sivan y Adam Lambert. El sencillo alcanzó el número uno en la lista de sencillos de Itunes en español y el millón de reproducciones en 24 horas en su plataforma de Vevo.

En diciembre de 2018 protagonizó, junto a Ana Guerra, Lola Índigo, Raoul Vázquez, Aitana y Maikel Delacalle, la campaña publicitaria de Coca-Cola para Navidad, interpretando la canción “El mundo entero”.

Entre octubre y diciembre de 2018, realizó su primera gira en solitario, que inició el 11 de octubre de 2018 en su pueblo natal, Adeje, y recorrió grandes ciudades españolas como Madrid, Valencia, Barcelona o Zaragoza.

En agosto de 2019, Agoney lanzó su segundo sencillo en solitario, “Black”. La canción fue compuesta por él mismo y habla sobre la sociedad moderna y las presiones de las redes sociales. El video musical fue dirigido por Frankie De Leonardis. Este sencillo fue presentado por primera vez en directo el 14 de septiembre en el festival Coca-Cola Music Experience 2019.

Tras su lanzamiento, su álbum debut Libertad se posicionó como el disco más escuchado en Itunes España. También se convirtió en el número 1 de la lista de álbumes más vendidos del país, desbancando a Anuel AA. Entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, recorre el este y sur de España, por ser estas las zonas menos afectadas por la pandemia de covid-19 en ese momento, con sus primeras firmas de discos, visitando ciudades como Valencia, Murcia, Granada, Málaga y Sevilla.

El 8 de julio de 2021, estrena el videoclip de la canción “A little respect”, incluida en la banda sonora de la película El cover, del director Secun de la Rosa, cinta en la que Agoney participa haciendo un cameo especial, versionando el clásico de Erasure. El 23 de julio de 2021 se confirma su participación oficial como concursante en la novena edición del programa Tu cara me suena, de Antena 3, al lado de personalidades como Los Morancos, Lydia Bosch, Loles León, Eva Soriano, David Fernández Ortiz, Rasel Abad y NIA.

El 3 de septiembre de 2021 publicó su nuevo sencillo “¿Quién pide al cielo por ti?”, canción donde apuesta por un sonido ochentero acompañado de sintetizadores, guitarras y cajas de ritmo, compuesta en coautoría con Alberto Jiménez de Miss Caffeina y producida por Juan Sueiro. El 3 de marzo de 2022 estrena en Los 40 su nuevo sencillo, “Bangover”, el cual se convirtió en número unos en Itunes en España, Chile y Argentina.

El día 25 de febrero fue elegido como tercer finalista tras su imitación de Mónica Naranjo y por unaminidad pasa a la final. El 4 de marzo de 2022 se celebra la gran final de Tu cara me suena y se proclama ganador con el 53 % de los votos por su imitación de Dimash Kudaibergen con “SOS d’un terrien en détresse”. Tras su proclamación, Agoney dio a conocer con un beso a su nueva pareja, el bailarín Marc Montojo. El 15 de julio presenta su sencillo “Cachito”, un divertido tema de verano con sonido fresco y base electrónica. Entre los productores se encuentra Andy Clay, quien ha trabajado anteriormente con Karol G.

El 26 de octubre de 2022 se anunció su participación en el Benidorm Fest 2023, evento celebrado para seleccionar la candidatura representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión. ? El 19 de diciembre, Agoney publicó en sus redes sociales la canción “Quiero arder”, su candidatura para el Benidorm Fest 2023, ?partiendo como el gran favorito del público.

Compitió en la primera semifinal el 31 de enero de 2023 y se colocó en primer lugar con 161 puntos, ganando el voto del jurado experto y el televoto, para pasar a la final. Agoney quedó en segundo en la clasificación con un total de 145 puntos.