Agrupación pide colaborar con Belinda

Hace unos días, “Babo”, exvocalista de Cartel de Santa, aseguró que jamás trabajaría con Belinda, esto luego de que la española filtrara parte de la canción que grabarían juntos; pero mientras el rapero le ha cerrado las puertas de su estudio a la intérprete de “Boba niña nice”, hay una agrupación que le pide una oportunidad.

Se trata de Marca Registrada, agrupación mexicana y con quienes Beli ya tenía planeada una colaboración; sin embargo, y debido a unos comentarios que el líder de la banda, Fidel Castro, hizo para un canal de TikTok, la también actriz decidió cancelarlo todo.

Ahora, y durante la presentación de su nuevo disco, la banda fue cuestionada al respecto y Castro no dudó en disculparse con la cantante. “Fue un malentendido nada más, con relación al pasado de la muchacha, y pues a mí no me incumbe eso”, dijo a las cámaras y micrófonos que se encontraban ahí, entre ellas la de Ventaneando.

Castro, incluso, salió en defensa de Beli, quien ha sido sumamente criticada desde su separación amorosa con Christian Nodal, a quien se cree, le dedicó uno de sus últimos sencillos: “A mí no me incumbe lo que haya pasado ni lo que diga la gente de ella. Atacan muy feo a la muchacha sin saber lo que ella haya pasado y nosotros tenemos un respeto”, agregó.

El músico dejó claro que, a pesar de la decisión de la española, no guardan ningún tipo de resentimiento y hasta le mandaron un mensaje, por si algún día quiere retomar la relación laboral: “Somos unas personas maduras, no tenemos algún resentimiento y si ella quiere volver a grabar otra canción, yo voy y la grabamos; no pasa nada”.

¿Qué fue lo que dijo Fidel que causó la furia de la rubia? Semanas atrás se hizo viral una entrevista que Castro ofreció a un creador de contenido y en la que, presuntamente, se burlaba de los tatuajes que Nodal se hizo en honor a Beli, cuando ambos sostenían una relación amorosa. “Nosotros somos antitatuajes de ojos. Y no tenemos dinero para andar repartiendo”, dijo Fidel, desatando una ola de críticas.

Inmediatamente después, reveló que la canción que tenían destinada para Belinda sí verá la luz del día, pero sin la colaboración de la española. “Le pondremos ‘la huérfana’. Ni Beli ni Kenini; se va a ir con la Marca Registrada nada más”, escribió en una publicación.