Agustín Fernández último eliminado

A una semana de la final, el noveno y último eliminado de La casa de los famosos México fue Agustín Fernández quien sobrevivió al encierro de este reality show durante 64 días. “Me voy con muchas ganancias, completamente renovado, valorando muchas cosas que antes daba por alto, dudaba mucho de mí mismo, la casa me transformó, es una locura lo que se vive, estás acorralado, no tenés teléfono, ni salida, te vuelves loco”, fueron las primeras palabras que dijo el argentino, durante su salida.

El actor subrayó que el programa es una experiencia que sí repetiría, del cuarto mar, indicó que lo cambió y durante una transmisión con sus excompañeros los felicitó por llegar a la final, pues “se lo merecen”. “Existe el mundo, los quiero felicitar, hicieron un equipo increíble, una familia preciosa, agradecerles porque me adoptaron siendo el huérfano de la casa, fueron unas semanas que no voy a olvidar, me hicieron sentir muy feliz y a cada uno de ustedes le quiero agradecer porque me llevé un pedazo de cada uno en mi corazón”. “Me voy cambiado de la casa, disfruten esta última semana, no duerman tanto”, expresó el artista de 34 años, quien se reunió con su padre después de algunos años de no verlo.

La conductora Galilea Montijo también felicitó a los cinco finalistas: Karime Pindter, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Mario Bezares y Arath de la Torre por ser finalistas, aunque les anunció que uno de ellos saldrá este miércoles. “Felicidades, son los cinco finalistas, en este momento abrimos de manera oficial la votación, el público a partir de este momento pueden votar por quién gane la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’”. “Quien se convierta en quinto finalista saldrá este miércoles, los otros cuatro el próximo domingo, cuando conozcamos al ganador (quién ganará cuatro millones de pesos)”, mencionó.

Las últimas palabras de Agustín dentro de la residencia fueron: “señores, ha sido un placer”, previo a subirse al carrusel junto a Briggitte, pero el último integrante del cuarto Tierra, ya no regresó, pero su espíritu de competencia fue aplaudido por el Borrego Nava.

Fernández antes de esta gala comentó que se decepcionó de la habitación que le tocó, pero prefiere quedarse con lo mejor que vivió. “Pensé que me había ido a un buen cuarto, pero resultó que no, los momentos más lindos que se vivieron en Tierra fueron los primeros días que nos estábamos conociendo, era todo alegría, era mucha diversión, entrenar juntos, pasarla bien”.

Arath gritó al ver a su amiga regresar “gracias México, lo hicimos, a huevo” y todos se hincaron agradeciendo el voto del público “mar a la final, mar a la final”