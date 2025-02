Estrés, largas distancias entre el trabajo y el hogar, la situación económica, la salud quebrantada o la inseguridad son aspectos que influyen para que nos mantengamos alejados de la naturaleza y de nosotros mismos, algo que debe modificarse si deseamos tener una vida plena y feliz, asegura el guía espiritual Maestro Oh. “Somos parte de la naturaleza y del universo, si vivimos en la naturaleza sentimos y sabemos que somos parte de ella y cuando recibimos todo lo que necesitamos de su parte, tenemos apertura, respeto y gratitud”, explica el filósofo.

Conceptos como que el hombre conecte con el universo para vibrar en su frecuencia y así generar cambios, o entender qué es la vida, o de dónde vienen todos los problemas y cómo superarlos, son explicados a profundidad en el documental De la luz y de las sombras. En esta producción se habla también de los secretos del universo, de los límites del conocimiento científico y de la visión filosófica del Maestro Oh; además hace alusión a lo que sabemos y a lo que no, algo que habitualmente coincide con lo que vemos y lo que no.

El director del filme, José Antonio González-Cuevas comenta que la intención de este documental es abordar un tema que se está volviendo tendencia en el mundo y que puede generar un verdadero cambio en la humanidad: el desarrollo de la espiritualidad. “Estamos en el momento de mayor sensibilidad espiritual de los últimos 50 años, tratamos de analizar las causas, las consecuencias y de ofrecer al espectador los fundamentos de esta nueva tendencia, teniendo en cuenta que puede ser un fenómeno más global de lo que parece”, explica el cineasta.

El fotógrafo Lorenzo Hagerman, señaló que a pesar de que se vaticinaba que la sociedad se convertiría en materialista y consumista, donde la naturaleza y el cuerpo no tenían trascendencia alguna; ahora esta idea ha dado un giro, pues ya se buscan alternativas como la meditación o la yoga, para tener y mejor salud y calidad de vida.