Después de abandonar hace unos días el reality show Survivor, la cantante Antonia Salazar Zamora, egresada de la primera generación de La Academia, defendió de sus propios fans la candidatura a diputada federal que le dio el PRD para el distrito 11 de Ecatepec.

A través de redes sociales, Toñita, “la negra de oro”, señaló que es nueva en la política, “pero eso no quiere decir que no esté enterada de toda la problemática que existe y que tenemos”, comentó.

La también actriz compartió parte de su agenda para la coalición Fuerza y Corazón por México, dirigida a las infancias, en materia de educación, agua, seguridad, basura y poblaciones LGBT+, entre otros temas.

“Ustedes viven por ustedes y yo vivo por mí. Aclarando, se les hace la invitación, mas no es obligación, así que si no les gusta, no lo vean, no lo comenten. Les late, pues apoyan y listo, y santo remedio, gracias”, externó.