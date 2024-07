Es de sabios aprender de los errores para no volverlos a cometer. Rossana Nájera confesó el año pasado que había perdido casi todo su dinero juntado por años, por lo que ahora que recién ganó Master Chef Celebrity y con ello obtuvo un millón de pesos, se le presentó la oportunidad de redimirse financieramente y no volver a “meter la pata”.

“Un ahorradito no estaría mal porque creo que en esta vida y más en esta profesión hay que ahorrar porque no sabemos qué pase después; hay temporadas de mucho trabajo y hay épocas en donde no, así que voy a ahorrar, pero no todo porque también tengo que disfrutar porque después de todo este estrés y que me costó mucho trabajo merezco un premio”, comentó.

Además de esto, compartió en entrevista una parte será destinada para ahorrar que también es parte de sus pasiones, pero lo hará hasta que concluya su compromiso actual que es la grabación de la telenovela Cautiva por amor, en Cuernavaca.