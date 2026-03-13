Aída Cuevas gana demanda

La cantante Aída Cuevas anunció que obtuvo una victoria legal definitiva en la demanda que su hermano, el también intérprete Carlos Cuevas, interpuso en su contra por daño moral. Tras varios años de disputa en tribunales, la artista celebró que las autoridades fallaran nuevamente a su favor.

De acuerdo con lo que la propia cantante explicó en un video difundido en redes sociales, la sentencia final confirmó que ella no cometió ningún daño moral, por lo que quedó completamente absuelta de las acusaciones que presentó su hermano. “La sentencia final ha salido a la luz y la justicia me ha dado nuevamente la razón”, expresó Cuevas al hablar del caso, asegurando que quiso aclarar la situación para evitar rumores o información incorrecta.

Diferencias

El conflicto legal entre los hermanos surgió cuando Carlos Cuevas presentó una demanda por 25 millones de pesos, argumentando que diversas declaraciones de Aída afectaban su reputación y constituían daño moral.

Sin embargo, tras revisar el caso, las autoridades determinaron que la denuncia carecía de sustento, por lo que la cantante fue absuelta.

Además, la resolución establece que ahora será Carlos Cuevas quien deberá hacerse cargo de los gastos y costos legales generados durante el proceso.