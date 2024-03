En medio de la polémica por las pruebas en el caso en contra del actor Héctor Parra, sin pelos en la lengua, la actriz y comediante Aída Pierce, quien fue su novia hace algún tiempo, reveló que él se sinceró con ella y le confió que era bisexual.

Si ella supo de esto, dijo Aída, seguramente Ginny Hoffman también estaría enterada. “Yo sabía perfectamente bien eso cuando estaba con él y cuando fui su amiga y todo. Lo aceptaba perfectamente bien. Él habló conmigo perfectamente. Entonces, yo creo que también lo habló con ella (con Ginny Hoffman)… Yo sí lo sabía. Es un título de bisexualidad. Me dijo que tenía preferencia por mujeres, que también le llegaban a gustar hombres en su momento”.

La actriz explicó que en todo momento él fue claro con ella al respecto y que espera que no lo condenen a 60 años de prisión, como se maneja en los medios de comunicación. “Siempre habló claro conmigo y creo que eso se debe hablar claro con una pareja, para que no se presenten sorpresas e inconformidades. Se debería tomar como una cosa muy normal. Ojalá que no sea para nada eso (60 años de prisión), pero si es esa la situación, que la hablen con claridad y se puedan demostrar las pruebas”, dijo.