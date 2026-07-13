Aimep3 defiende a Geovanny

Mientras en redes sociales muchos cuestionan la autenticidad de su relación con Geovanny Doble G, Aimep3 asegura que está viviendo una etapa de enamoramiento y que su noviazgo es completamente real. La influencer recordó con emoción la propuesta que se hizo viral y confesó que fue una experiencia inédita para ella. “A mí nunca me habían pedido ser novia, ni siquiera algo sencillo. Fue la primera vez, entonces yo estaba muy emocionada. No me la creía; las flores, el escenario, los chisperos, la música, todo estuvo muy bonito”, dijo.

Cómo se conocieron

La creadora de contenido explicó que conoció a Geovanny durante la grabación de un programa para Youtube y que, después del video, él la buscó para seguir en contacto.

Ante quienes aseguran que todo forma parte de una estrategia para generar vistas, ella jura: “Es real, no ‘fake’ como dicen por ahí”. Sobre la diferencia de edad, ya que él es diez años menor, Aimep3 afirmó que nunca ha sido un problema. “Es muy maduro. Luego encuentras gente de nuestra edad más cansada de la vida. Él te rejuvenece con su energía”, considera.

La influencer también destacó la relación que Geovanny ha construido con su hijo: “Para mí era muy importante porque ya soy mamá. Él ama a mi bebé y siempre me dice: “Vamos a salir los tres”.

Por su parte, Geovanny confesó que lo más complicado han sido las críticas. “Me molestan los comentarios sobre ella; pero siempre la voy a defender a capa y espada”, externó. Pese al hate, ambos aseguran que su prioridad es vivir el presente y disfrutar su relación “dure lo que tenga que durar”.