Después de que Paulina Burrola comentara que su truene con Mauricio Ochmann fue porque no le gusta ser “plato de segunda mesa”, Aislinn Derbez confirmó que ella no fue la tercera en discordia.

Ahora que el actor está soltero nuevamente, su exesposa y mamá de su hija Kailani habló sobre la posibilidad de volver a estar juntos. “Gozo de mi soltería”, comentó.

La actriz asistió a la presentación de la nueva temporada de la serie De viaje con los Derbez, donde le preguntaron si ella y Mauricio podrían volver a estar juntos luego de que en los últimos años han demostrado tener una buena relación. “Pues, el amor siempre ahí está. En pareja, lo dudo mucho”, respondió.

Aislinn explicó por qué no retomaría su relación con Mauricio. “La verdad es que estamos muy contentos como estamos ahorita. Somos una súper buena familia, somos muy buenos amigos él y yo. Hay muchísimo amor, nos amamos mucho, pero como pareja, no”, agregó.

Para ella, tener una buena relación con Mauricio es algo natural, no solamente por el bien de su hija Kailani, sino por el amor de pareja que una vez los unió. “Debería ser normalizado que se llevaran bien los ex. Cuando estás con una pareja, lo amas muchísimo, y si es amor real, no tendría por qué convertirse en odio o en nunca hablarse”, declaró.

Mauricio reveló que esta Navidad la pasará junto a Aislinn y su primera esposa, María José del Valle.