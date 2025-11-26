Aislinn Derbez rompe el silencio

La reserva con la que la Aislinn Derbez manejó la muerte de su madre, Gabriela Michel, terminó cuando, a través de un mensaje que compartió en redes sociales, dio detalles de su partida.

Lejos de las especulaciones, la actriz confirmó que su madre falleció a causa de un infarto y pidió respeto y privacidad para vivir este proceso. “Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor”, escribió.

La hija mayor de Eugenio Derbez, agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de medios, fans, amigos y colegas; sin embargo, explicó que no desea hacer ninguna otra declaración. “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, añadió.

La noticia sobre el fallecimiento de Gabriela Michel fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes la tarde del lunes, luego de varios rumores. Michel dedicó su vida al mundo del doblaje, donde destacó gracias a su participación en series como Sex and the city y Lost.