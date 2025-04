Aislinn luce vestido con arte mexicano

El domingo 27 de abril, se celebró la 12ª edición de los Premios Platino en el Palacio Ifema de Madrid, España. En este evento reconocen el talento iberoamericano del cine. La actriz Aislinn Derbez fue la encargada de presentar la gala, en compañía del actor español Asier Etxeandía.

Aislinn deslumbró en la alfombra roja con un vestido blanco con un corset escultural. Se trata de una colaboración entre Iann Dey y Morena Corazón. Forma parte de la colección Mexique de la firma fundada por Iván Gallegos y David Márquez.

El vestido cuenta con un corset estructurado que simula la forma del busto femenino, con escote strapless y asimétrico. Esta obra de arte está cubierta con chaquiras, mientras que en los laterales destaca el lazado con cordones gruesos. “Creado en colaboración con Iann Dey y de la mano de Esteban, uno de los artesanos con los que trabajamos comúnmente, esta pieza lleva interminables horas de trabajo manual para formar el minucioso patrón, que se devela en sutiles tonos beiges y dorados”, detallan en las redes sociales de Morena Corazón, joyería artesanal.

El vestido de Aislinn Derbez tiene una falda larga con cauda y moño XL, en la cual el volumen es protagonista. La abertura en la pierna no solo es una característica sensual, sino que también crea equilibrio en el look. “Hoy llevo una pieza muy especial hecha a mano con arte wixárika, que representa no solo la belleza artesanal de México, sino también la conexión profunda que tenemos con nuestras raíces”, compartió Derbez en sus redes sociales.