Aislinn recurrió a terapia para actuar

Aislinn Derbez aceptó que para volver trabajar con Mauricio Ochmann en la cinta Hasta el fin del mundo necesitó ir a terapia y que el especialista le dijera que estaba lista para enfrentarlo. Durante la premier del filme en una plaza comercial de la Ciudad de México, la actriz aseguró que después de eso, el rodaje de esta comedia romántica donde interpretan a una pareja de enamorados, fluyó sin problema.

Estuvieron casados durante cuatro años (2016-2020), tuvieron una hija y participaron en el reality De viaje con los Derbez, hasta llegar al proceso de divorcio semanas antes del inicio de la pandemia de covid-19. Siempre han dicho que hay respeto y admiración mutua, pero eso no significó que para Aislinn no hubiera cierto conflicto al inicio de la cinta.

Hasta el fin del mundo era un proyecto que tenían ambos en sus manos desde que eran pareja y cuando se separaron, Aislinn se quedó con él para intentar levantarlo. Pero continuamente Ochmann le hacía patente su interés en actuar en él.

Los actores indicados

“Al principio si dije ‘esto va a estar muy difícil, va a ser muy incómodo’, y luego pasaron unos cuantos años, veíamos a otros actores y ninguno nos convencía, decíamos ‘no se logra el punch que queremos’, entonces le dije al director que Mauricio estaba insistente y me dijeron que por favor (le comentara)”, recordó la actriz. “Y dije ‘bueno, lo tengo que hablar con mi terapeuta. No entiendo si está bien o mal’. Dijo ‘estás lista y vas a romperle la cabeza a todos y eso está bien’ , recalcó.

Ya en el set, aclaró Aislinn, las cosas funcionaron sin problema. “Una vez que estábamos grabando fue tan bonito y tan fácil hacerlos junto que dije no me equivoqué, valió la pena (la terapia)”, dijo Aislinn.

Durante la alfombra roja el público pidió un beso entre ambos y en algún momento Mauricio bromeó con hacerlo, para luego reír ante todos, secundado por Aislinn.

Hasta el fin del mundo, dirigida por Emiliano Castro Vizcarra y con guion de Melina Figueroa, se estrenará en salas el próximo 23 de julio.